El 5 de febrero se conocerá al ganador.

Una maestra rural de la provincia de Chaco es una de las 10 finalistas del Global Teacher Prize 2026, uno de los premios educativos más importantes del mundo que otorga un millón de dólares a quien es elegido como el mejor maestro del planeta.

Gloria Cisneros, de 39 años, puso a la educación pública argentina en el centro de la escena internacional. En medio del Impenetrable chaqueño, la maestra y directora de la escuela primaria N° 793 “Don Carlos Arnaldo Jaime” del paraje La Sara, avanza con una transformación educativa.

El paraje está cerca de Taco Pazo, al norte de la provincia, y tiene un viaje de dos horas en moto para llegar a la escuela, todo depende del estado de la ruta, y enseñarle a 15 chicos de primero a séptimo grado, en un contexto de aislamiento, falta de agua potable y con condiciones climáticas extremas.

La maestra competirá por el galardón junto a colegas de Colombia, India, Italia, España, Polonia, Estados Unidos, Nigeria y Australia. El ganador será elegido por la Global Teacher Prize Academy y se anunciará durante el World Governments Summit, a realizarse en Dubái entre el 3 y el 5 de febrero de 2026.

Ser maestra rural en el Impenetrable chaqueño

Cisneros contó las dificultades y logros cotidianos en el paraje La Sara, un enclave aislado donde la escuela no sólo cumple un rol pedagógico, sino que es punto de encuentro y motor social.

“Cuando nosotros llegamos, las familias y los niños soñaban con una vida en el campo. Con estar preparados para seguir el legado de cuidar el monte y sus animales. Pero hemos ido desarrollando, a través de los años, el cambio de la conciencia, del pensamiento y ver un poco más allá de que es posible que esos niños rurales puedan acceder a 'ser médico', 'ser maestro', 'ser gendarme', retrató Cisneros en diálogo con Infobae en vivo.

En este sentido, aseguró que "Tienen una noción de lo que hacen los profesionales dentro de la sociedad y sueñan también un día con poder serlo”. Hace nueve años que desempeña su rol en la zona y en 2024 había sido reconocida por el gobierno de Chaco como Mujer Destacada. La llegada de la tecnología al paraje remoto les abrió las puertas a nuevas aspiraciones a la comunidad educativa.

Cómo llegó la nominación del Global Teacher Prize 2026

La nominación y el reconocimiento a Gloria llegan desde GEMS Education Global Teacher Prize, una iniciativa de la Fundación Varkey organizada en colaboración con la UNESCO. Para la edición 2026 se evaluaron más de 5000 maestros de 139 países, de los cuales solo diez llegaron a la instancia final y entre ellos se encuentra la argentina.

"No lo puedo creer", expresó a Clarín, sobre haber llegado a esta etapa de la competencia, y seguir siendo candidata. La rutina de Gloria es distinta a la de un docente de las grandes ciudades. De lunes a viernes vive donde enseña, en la escuela, la igual que sus alumnos, ya que la institución funciona como hogar.

Ella es docente, directora, administradora, cuidadora y referente comunitaria para las familias de la zona. Solo la acompaña en la labor una cocinera. No cuentan con los servicios básicos y tampoco cuenta con atención médica cercana, pero logró transformar el lugar en un centro educativo innovador.

"Pedí paneles solares al Ministerio de Educación de la Nación, que nos permiten tener luz e internet para poder acceder a la plataforma virtual educativa, y usar recursos tecnológicos que nos facilitaron donantes", detalló.

Entre otras de las iniciativas que impulsó está el uso de herramientas de inteligencia artificial: "Pudimos incorporar la IA a través de la plataforma Ticmas, que es internacional y proyecta los saberes de una manera muy dinámica, a través de juegos, de preguntas, para que vayan construyendo su aprendizaje. También nos capacita a los docentes en ChatGPT, Gemini, Copilot, para transmitir cómo usarlos en el aula".

A la par, creó un “zoológico de aula” y un “libro viajero” que permite ampliar el horizonte cultural de los chicos más allá de su entorno inmediato. Además, instó a la construcción de "La biblioteca en mi casa", donde cada familia armó la propia en cada hogar de los alumnos.

Uno de sus últimos sueños es la construcción de la residencia estudiantil que permitirá a los jóvenes ruales seguir sus estudios sin tener que abandonar sus comunidades.