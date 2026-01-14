El premio reconoce su impacto en políticas públicas y redes educativas regionales.

El educador argentino Agustín Porres, director regional para América Latina de Fundación Varkey, se convirtió en el primer latinoamericano en recibir el prestigioso Premio Ambassador of Character, otorgado en Oxford, Inglaterra, por el Jubilee Centre for Character and Virtues.

La ceremonia se desarrolló en Oriel College, durante la conferencia anual del Jubilee Centre, la reunión más importante del mundo dedicada a la educación del carácter. Allí se congregaron expertos académicos, responsables de políticas públicas y líderes educativos internacionales.

Entre los asistentes destacados estuvieron Tom Harrison, director del Jubilee Centre; Tyler VanderWeele, de la Universidad de Harvard; Verónica Fernández, de la Universidad Francisco de Vitoria en España; y otros referentes de Estados Unidos y Reino Unido.

Este premio reconoce a quienes impulsan de manera sobresaliente la educación del carácter en la práctica, políticas públicas y vida social. Desde 2020, el Jubilee Centre distingue a un selecto grupo de personas que dejan una huella significativa en esta área.

Tom Harrison resaltó que estos galardones se entregan a “personas que, creo, muchas veces son héroes invisibles, personas que suelen hacernos quedar muy bien a nosotros como investigadores, porque toman esa investigación y luego la aplican en la práctica, generando un impacto real en las escuelas y las comunidades”.

Respecto a Porres, Harrison destacó dos logros clave: “Una de ellas son las comunidades de ministros que logra reunir: ministros de toda América del Sur que se encuentran periódicamente”, y la iniciativa Dandelion, “una nueva red para escuelas y más allá, en educación del carácter”.

¿Por qué eligieron a Agustín Porres?

El Jubilee Centre valoró el liderazgo de Porres en América Latina y América Central, así como su impacto global a través de Fundación Varkey y Comunidad Araucaria, la red regional de ministros de Educación.

En su discurso tras recibir el premio, Porres reflexionó sobre la desigualdad en América Latina y sostuvo que la educación del carácter es una respuesta necesaria para promover el crecimiento y la inclusión social en la región. Cerró su intervención con un firme compromiso para mejorar América Latina a través de este enfoque.

Lidera iniciativas como Dandelion y redes de ministros de Educación latinoamericanos.

Fundación Varkey lleva más de cuatro años impulsando proyectos vinculados a la educación del carácter. Entre 2021 y 2023 desarrolló un Programa de Investigación-Acción para docentes latinoamericanos, con la participación de 18 educadores de ocho países, en alianza con la John Templeton Foundation.

En 2025, la Fundación implementó un programa dirigido a equipos de gobierno, alcanzando a 150 funcionarios en ciudades como Bogotá, El Salvador, Mendoza, Michoacán y Paraná, con el fin de diseñar políticas públicas que integren la educación del carácter y fortalezcan el liderazgo virtuoso.

Además, en agosto de 2025, Fundación Varkey lanzó Dandelion, Centro de Carácter y Liderazgo, en el Teatro Colón de Buenos Aires, para potenciar y escalar todas sus iniciativas en esta materia.