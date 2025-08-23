El gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza con distintas obras, tanto en rutas como infraestructura, en todo el territorio con el objetivo de mejorar la conectividad y el acceso a servicios de los bonaerenses. Uno de estos trabajos se está realizando en Moreno, donde esta semana el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, visitó las zonas de ejecución de tareas.

La visita fue junto a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. Ambos recorrieron los trabajos que se están ejecutando en la Ruta Provincial N° 24, en el tramo comprendido entre la Autopista Acceso Oeste, la Ruta Provincial N° 25 y la avenida Derqui.

En el Municipio de Moreno, la Provincia realizó una inversión de $ 144.531 millones para la ejecución de 82 obras y proyectos que benefician a 576.632 personas. De este total, 29 corresponden a la Infraestructura para los Sistemas de Ciudades; 24 de Infraestructura del Cuidado; 20 a Gestión Integrada del Recurso Hídrico y 9 corresponden a Conectividad y Logística.

¿Qué obra se realiza en la Ruta Provincia N° 24?

Las obras se extienden a lo largo de 9 kilómetros y consisten en la construcción de calzadas separadas y banquinas, además de la ejecución de dársenas destinadas a movimientos de giros y detención del transporte público de pasajeros.

Asimismo, incluyen la semaforización de intersecciones, obras hidráulicas, refugios peatonales y tareas integrales de demarcación horizontal, señalamiento vertical y aéreo, e iluminación.

Las intervenciones en la Ruta 24 permitirán "mejorar la conectividad regional y las condiciones de seguridad vial de los usuarios, reduciendo costos de transporte y tiempos de viaje", explicaron desde el gobierno provincial.

Los trabajos impactarán positivamente en la conectividad con José C. Paz, la seguridad y la circulación de más de 20 mil vehículos que transitan por este corredor diariamente.

El nuevo muelle en Provincia de Buenos Aires

Según informó la Provincia, el proyecto contempla una inversión de u$s 143 millones, por parte de la empresa Exolgan, para ampliar el ancho del canal frente al muelle e incorporar nuevas grúas de última generación.

La obra llevará aproximadamente dos años. Ya inició con la demolición de una de las tres grúas y también se ensanchará el canal, lo cual permitirá el acceso de buques de última generación, que podrán hacer carga y descarga sin tener que hacerlo en otro país. Esto último se trata de "competitividad genuina para el desarrollo de la provincia y de la Argentina”, sostuvo el gobernador bonaerense.