La ciudad realiza trabajos de repavimentación en el Metrobus de Juan B. Justo.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), a través del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, avanza con el mantenimiento integral de toda la traza del Metrobus Juan B. Justo.

La obra consiste en el reemplazo del actual asfalto por losas de hormigón, un material más adecuado para la circulación del transporte público. Desde el gobierno porteño anticiparon que la finalización de los trabajos está prevista para el mes de octubre.

¿Cómo serán las obras sobre el Metrobus de Juan B. Justo?

Las obras consisten en reemplazar el asfalto por losas de hormigón, mediante un proceso que incluye el desmonte de la calzada, la nivelación y mejora del suelo base, y la posterior construcción de las losas.

Según explicaron desde Espacio Público e Higiene Urbana, el cambio de asfalto responde a una razón técnica fundamental: "El hormigón es el material más adecuado para soportar un tránsito que no solo es pesado, sino que también circula siempre por el mismo carril".

A diferencia del asfalto (más flexible y propenso a deformarse), "el hormigón ofrece mayor durabilidad y evita las ondulaciones que suelen aparecer en los tramos más desgastados", resaltaron.

¿Funciona el Metrobus de Juan B. Justo durante la obra?

Mientras duren los trabajos, los carriles centrales afectados del Metrobús permanecerán cortados para el tránsito de colectivos, que en esos tramos puntuales deben circular por los carriles laterales.

La obra consiste en el reemplazo del actual asfalto por losas de hormigón, un material más adecuado para la circulación del transporte público.

Tramos afectados: