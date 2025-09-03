Avanzan las obras de rehabilitación en la ruta provincial 32, una traza estratégica para el sector productivo de Entre Ríos.

El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos avanza con las obras de rehabilitación en la Ruta Provincial N° 32.

Las tareas sobre una de las principales arterias del departamento Paraná y puestas en marcha en mayo del 2024, comprende una inversión de la cartera local de 20 mil millones de pesos.

Los trabajos están a cargo de la empresa José Eleuterio Pitón S.A. e incluyen repavimentación, señalización y mejoras en la infraestructura existente.

Los detalles de las obras en la ruta 32 de Entre Ríos

“Estamos transitando una ruta estratégica para el corazón productivo de la provincia. Hace un año esta traza estaba en condiciones deplorables y con sectores intransitables. Por la decisión política del gobernador Rogelio Frigerio la priorizamos, y hoy vemos con satisfacción cómo avanza a buen ritmo”, destacó el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios entrerriano, Darío Schneider, días atrás durante un recorrido del área.

En la misma línea, el funcionario subrayó la voluntad de continuar con la recuperación de las trazas provinciales, a pesar del contexto económico complejo: “Logramos revertir situaciones de obras que se encontraban neutralizadas y estamos administrando los recursos con responsabilidad, aunque el escenario es complejo. También avanzamos con intervenciones en otras rutas del territorio provincial, como la 10, 20, 26, 39 y la 51”, sintetizó.

El director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, quien también participó del recorrido, explicó que “los trabajos se llevan adelante con un margen financiero reducido, ajustamos la planificación y seguimos avanzando con los recursos disponibles”.

La Ruta Provincial Nº 32 funciona como un corredor estratégico que conecta Crespo, Seguí, Viale y Tabossi. Además, vincula rutas nacionales como la 127, 18 y 12, y facilita el acceso a los puertos de Rosario y Diamante, así como al aeropuerto de Paraná.

Esta intervención tendrá un impacto directo en los sectores productivos y comerciales de la región y para el desarrollo de la provincia.