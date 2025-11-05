Aerolíneas inaugura una nueva ruta: a qué ciudad del Interior llegará

Bajo el contexto de la aplicación del Programa de Conectividad Sostenible, la herramienta diseñada por Aerolíneas Argentinas para asegurar la cobertura de costos y rentabilidad en rutas dirigidas a ciudades secundarias, este fin de semana se reanudaron los vuelos que conectan al Aeroparque Jorge Newbery con Río Cuarto, ciudad del sur de la provincia de Córdoba.

Ya finalizadas las obras de remodelación en el aeropuerto local de Río Cuarto, se llevó a cabo el primer vuelo de esta nueva etapa: el mismo partió desde Río Cuarto con una ocupación inicial por debajo del 50%, numero que estiman crecerá rápidamente.

Por su parte, la intervención del Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Río Cuarto fue clave para asegurar la continuidad de la operación comercial del aeropuerto, ya que previo a esta noticia, existía incertidumbre sobre si el aeropuerto iba a continuar cumpliendo funciones comerciales o si se iba a limitar su uso a fines exclusivamente militares.

La ruta operará tres días a la semana, permitiendo que el sur de Córdoba vuelva a estar conectado de manera directa con Aeroparque.

Los vuelos Río Cuarto - Aeroparque operaran en los siguientes días y horarios:

Martes y jueves : Estos dos días los vuelos que parten desde Río Cuarto hasta Buenos Aires , saldrán a las 14:25 hs y llegarán a su destino a las 15:35 hs . Por su parte, los vuelos que salen de Aeroparque en dirección a la ciudad del sur de Córdoba, tienen su salida a las 12:25 hs y llegan a las 13:55 hs .



: Estos dos días los vuelos que parten desde hasta , . Por su parte, los vuelos que salen de Aeroparque en dirección a la ciudad del sur de Córdoba, tienen su . Sábados: Los fines de semana el vuelo que sale desde Río Cuarto, tiene su partida a las 13:35 hs y llega a Aeroparque a las 14:45 hs. A su vez, los vuelos que salen desde Buenos Aires parten de Aeroparque a las 11:35 hs y llegan a Río Cuarto a las 13:05 hs.



En cuanto a las tarifas, el precio inicial rondará los 109 mil pesos, sin embargo, se espera que para el verano existan tarifas promocionales desde 70 mil pesos el tramo, con opciones low cost que podría bajar hasta los 33 mil pesos.

El Programa de Conectividad Sostenible de Aerolíneas Argentinas

El Programa de Conectividad Sostenible es una herramienta creada por Aerolíneas Argentinas, la cual busca asegurar la cobertura de costos y la rentabilidad en rutas hacia ciudades secundarias o de menor volumen de tráfico.

El mecanismo se basa en la coordinación con el Gobierno de Córdoba, que se comprometió a cubrir los costos en caso de que la ocupación del vuelo caiga por debajo del 80%.

Para garantizarle a la aerolínea de bandera un piso de ingresos mínimo, la gestión de Martín Llaryora cubre hasta el 80% del valor de los vuelos. Si la ocupación supera ese umbral, no hay desembolso de fondos por parte del socio local. Este compromiso mutuo garantiza que la compañía evite pérdidas, mientras que el destino se beneficia directamente del flujo turístico y comercial.

Esta estrategia ha sido clave en los recientes balances positivos de la aerolínea, que apunta a una gestión más eficiente y rentable.