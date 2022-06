Fortalecer, la organización que teje redes hace 15 años para hacerle frente a la violencia de género

Pese a las políticas públicas, a la organización, las marchas y reclamos constantes, los métodos para erradicar la violencia de género nunca son suficientes. Según un informe presentado por la Corte Suprema de Justicia, durante el 2021 se registraron un total de 251 femicidios, entre ellos 20 vinculados y 5 trans-travesticidios, lo que promedia un crimen con motivos de género cada 35 horas. Estos asesinatos provocaron que 245 personas quedaran huérfanas -182 son niños, niñas o adolescentes- y el 62% (152 casos) fueron llevados a cabo por la pareja o expareja de la víctima. Por su lado, desde el observatorio Ahora que sí nos ven, informaron que se cometió 1 femicidio cada 29 horas en lo que va de 2022.

En este panorama surgen organizaciones de personas autoconvocadas que buscan asistir, enseñar y, principalmente, acompañar a las víctimas, como es el caso de Fortalecer, una asociación que surgió hace 27 años en el centro de Saenz Peña, Provincia de Buenos Aires, frente a la incipiente demanda de ayuda psicológica, de asesoramiento jurídico y fortalecimiento personal para niños y adultos. Hace aproximadamente 15 años evidenciaron que, al hilar más fino, podían encontrarse con muchos (muchísimos) casos de violencia familiar. Así fue como decidieron formar un grupo que se dedique específicamente a la atención de mujeres en situación de violencia de género.

Una abogada, una trabajadora social, una psicóloga y una coordinadora de grupo se encargan de llevar adelante este espacio totalmente hecho a pulmón. Todas las profesionales se reúnen desde una fe cristiana para ayudar. Tienen su espacio en la esquina de Chile al 1100 en Saenz Peña, que lo alquilan gracias a donaciones y fondos que juntan por las capacitaciones y talleres que brindan. ¿En qué consiste su ayuda? Principalmente, en escuchar, acompañar y orientar. Según contaron a El Destape, lo que más les sorprende a las víctimas es que son escuchadas, que les creen lo que dicen.

Reciben casos de violencia física, emocional, psicológica, económica y los abarcan de distintas maneras. Por ejemplo, en el ámbito jurídico se da un acompañamiento desde lo legal: les dicen qué leyes existen a su favor, les indican dónde se presentan la denuncias o cómo acudir a las audiencias o enfrentarse a un juicio para acompañarlas en el proceso. También en lo económico las ayudan a conocer los programas de asistencia que brinda el Estado, como el Potenciar Trabajo y el Acompañar.

“A veces pasa que, si tenían un trabajo, los maridos las obligan a renunciar y quedan más aisladas o también tienen profesiones pero no las dejan ejercer . Tienen que rearmarse de nuevo, volver a estudiar, a trabajar. Para escapar de la revictimización deben sentirse con fuerza y seguras de lo que están haciendo", indicó Stella, abogada de Fortalecer.

Las víctimas pueden llegar a Fortalecer de distintas maneras. Puede ser de forma directa, cuando hablan al teléfono (1166186204) con Susana, coordinadora del equipo. Ella es quien se encarga del primer paso: hacer una videollamada para saber cuál es la situación de la mujer y qué atención va a necesitar.

"A veces nos damos cuenta que la persona que estamos entrevistando no es agrupable y que necesita primero otro tipo de atención como puede ser psiquiátrica o por situaciones de alguna enfermedad . La admisión es clave, hay que estar muy atenta a las señales que presenta la persona ”, dijo Susana, coordinadora de Fortalecer.

También pueden llegar por derivaciones por parte de otros equipos de la organización-como por ejemplo de asistencia psicológica, donde identifican que la persona sufre violencia y la derivan- o también de escuelas, iglesias y otras organizaciones, como Eirene o Pablo Besson, que confían en Fortalecer. En otros casos, las víctimas llegan gracias a amigos o familiares que reconocen que tienen un problema.

“No es que la víctima no se da cuenta sino que naturaliza la violencia. Se produce el doble ciego: ‘el que no ve que no ve’”, afirmó Estela Somoza, directora de Fortalecer.