Qué ver en Netflix: recomendaciones del 14 al 18 de abril 2025

Con propuestas basadas en hechos reales, ficciones médicas, historias animadas o películas de acción, Netflix continúa liderando el consumo de series y películas en la región.

Entre el 14 y el 18 de abril de 2025, los títulos más elegidos en Netflix combinan drama, suspenso, acción, historias reales y propuestas familiares. Las opciones más vistas incluyen series que exploran desde casos médicos hasta crímenes sin resolver, junto con películas que se destacan por su atractivo emocional, sus escenarios extremos o sus tramas vertiginosas.

La plataforma mantiene en los primeros puestos a producciones variadas que reflejan los intereses actuales del público, ofreciendo entretenimiento de calidad para diferentes edades y géneros.

Mi lista de deseos

Una de las películas más vistas en Netflix en estos días es Mi lista de deseos. La historia gira en torno a una mujer que, por pedido de su madre, retoma una lista de deseos de su adolescencia. En el intento por cumplir esos anhelos juveniles, comienza a descubrir verdades familiares ocultas, revive emociones olvidadas y se enfrenta a decisiones que transforman su presente. La película destaca por su tono emocional, su narrativa íntima y su mensaje de redescubrimiento personal.

Adolescencia: Miniserie

Adolescencia encabeza el ranking de series más elegidas. Esta miniserie de cuatro episodios sigue el caso de un chico de 13 años acusado de asesinar a una compañera de clase. A partir del crimen, se despliega una investigación que pone en foco tanto al adolescente como a su entorno familiar, al terapeuta que lo atiende y al detective a cargo del caso. La serie propone una mirada profunda sobre la adolescencia, la violencia escolar y la complejidad emocional detrás de los hechos policiales.

One of Them Days

La lista de las películas más vistas también incluye One of Them Days, una historia que combina humor y crítica social. Dos amigas se ven obligadas a recuperar el dinero del alquiler que les fue robado, y para ello emprenden una frenética aventura por las calles de Los Ángeles. A través de situaciones absurdas, decisiones improvisadas y obstáculos inesperados, la película retrata los vínculos de amistad y las dificultades económicas desde una perspectiva ágil y entretenida.

Chicas desaparecidas: El asesino en serie de Long Island

Entre las series basadas en hechos reales, se posiciona Chicas desaparecidas: El asesino en serie de Long Island. La producción documenta la búsqueda de un asesino serial desde el enfoque de las víctimas, sus familias y las fuerzas policiales. Esta primera temporada de tres episodios reconstruye los acontecimientos desde distintas perspectivas, revelando falencias del sistema judicial y la lucha de los allegados por conseguir justicia.

Pulso: Temporada 1

tro título que continúa entre lo más visto es Pulso, una de las nuevas ficciones médicas de mayor impacto. La trama transcurre en una sala de emergencias de Miami, donde la doctora Danny Simms y su equipo enfrentan casos clínicos complejos, situaciones límite y conflictos personales que afectan su desempeño. La serie mezcla drama hospitalario con problemáticas sociales y psicológicas, generando una narrativa cargada de tensión y humanidad.

Devil May Cry: Temporada 1

El universo fantástico también tiene su lugar con Devil May Cry. Esta serie animada muestra la lucha de un cazador de demonios contra una amenaza que podría abrir las puertas del infierno. Con una estética estilizada, personajes carismáticos y escenas de acción intensas, la historia se posiciona entre las favoritas del público amante de los videojuegos y el anime.

Alfa

En cuanto a películas de aventuras, Alfa se destaca entre los contenidos más reproducidos. Ambientada en la última era glacial, narra el viaje de un joven separado de su tribu que debe sobrevivir en un entorno hostil. Durante su travesía, desarrolla un vínculo inesperado con un lobo herido, lo que da origen a una relación que cambiará el destino de ambos. La propuesta combina paisajes impactantes, instinto de supervivencia y la construcción de confianza entre especies.

Geo-Tormenta

La acción y el suspenso aparecen con fuerza en Geo-Tormenta, un thriller climático que mantiene su vigencia en la lista de favoritos. La trama sigue a un científico que intenta reparar un sistema satelital diseñado para controlar el clima, el cual ha comenzado a fallar, amenazando con desatar desastres naturales a escala global. La tensión narrativa y los efectos visuales la convierten en una de las películas más buscadas.

Francotirador: Misión secreta

Dentro del género de acción, también figura Francotirador: Misión Secreta. La historia une a un novato de la CIA, un veterano agente y una asesina, que deben detener a un funcionario corrupto vinculado a una red de trata de personas. Con giros inesperados y una trama de espionaje, mantiene el suspenso hasta el final y se posiciona entre los thrillers más vistos de la semana.

La residencia: Temporada 1

La residencia cierra el ranking de series destacadas. La historia comienza con una cena de Estado en la Casa Blanca que termina en crimen. La detective Cordelia Cupp debe investigar el caso entre los invitados y el personal del evento. El relato combina misterio, política y un tono detectivesco que atrapó a miles de espectadores.