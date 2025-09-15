Decía que era un felino y por eso lo llamaban "el hombre gato": mató a su mamá y a su tía en Mendoza y su caso podría llegar a Netflix

Un caso macabro sacudió a la provincia de Mendoza cuando, en el 2019, se conoció la historia de Gil Pereg. El asesino, que posteriormente sería apodado como "El hombre gato", fue condenado a prisión perpetua por matar a su mamá y a su tía, luego de que la Policía mendocina encontrara enterrados los cuerpos de su madre Pyrhia Saroussy, 63 años, estrangulada, y su tía Lily Pereg, de 54, asesinada de tres tiros.

La plataforma de streaming Netflix se encuentra en negociaciones para llevar a la pantalla chica la historia de Pereg. A la espera de conocer más información sobre lo que podría ser esta producción, el abogado del condenado escribió un libro sobre la vida del hombre.

Maximiliano Legrand, reconocido por ser el abogado defensor del "Hombre gato", contó que su libro "no se limita a narrar un caso policial que sacudió a la opinión pública. Es una investigación literaria y testimonial que se adentra en la infancia de Pereg, en sus delirios de identidad, en los vacíos de un sistema judicial que no supo leer las señales y en los prejuicios de una sociedad que suele temer lo que no entiende”.

"La defensa del gato" es el título que el jurista eligió para su libro, el cual ya está disponible en formato digital y papel y el cual presentará próximamente en la Feria del Libro de Mendoza.

En la sinopsis del libro, se lleva a cabo una breve descripción del punto de partida del crimen. Se nos cuenta que, luego de que su madre y su tía fueran a visitar a Gil Pereg, quien aparentemente se encontraba en "crisis", nunca regresaron.

El resumen general finaliza contando el escenario con el que se encontraron los efectivos policiales: "La policía hallaría un escenario tan perturbador como incomprensible: el hombre que se hacía llamar Gil Pereg, rodeado de decenas de gatos, sería acusado de un crimen que parecía desafiar toda lógica. ¿Se trataba de un monstruo criminal, de un enfermo? ¿O de todo eso a la vez?”.

Con respecto a la posibilidad de que se realice una serie de "El hombre gato", Legrand comentó al medio "Mendoza Post" que se encuentra en diálogo con la productora de Sebastián Ortega y Netflix para recrear la vida de Pereg en la plataforma.

Sin embargo, a pesar de que las negociaciones con varias productoras se llevan a cabo hace tiempo, muchas de las conversaciones se cayeron luego de que, en julio del año pasado, Gil Pereg falleciera en la cárcel.

¿Quién es el "Hombre gato"?

Gilad Gill Pereg fue detenido el 25 de enero de 2019, en su casa de Guaymallén, Mendoza, a 1100 kilómetros de Buenos Aires. Vivía solo en un predio de dos manzanas junto a 37 gatos.

El hombre fue acusado del doble femicidio de su madre y su tía, luego de que la Policía mendocina encontrara enterrados los cuerpos de su madre Pyrhia Saroussy, 63 años, estrangulada, y su tía Lily Pereg, de 54, asesinada de tres tiros.

En su momento, una de las opiniones controversiales del caso las dio el perito forense Mariano Castex, quien dijo que el hombre padecía de parafrenia, un delirio crónico donde el enfermo crea su propia realidad y no comprende la gravedad de sus actos.