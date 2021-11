Juicio al hombre gato: niegan que sea inimputable y piden que se lo declare culpable

Hoy se dará a conocer la sentencia a Gilad Pereg, acusado de asesinar a su madre y su tía en 2019. El fiscal asegura que cometió el crimen con "plena consciencia de la criminalidad de sus actos" y que debe ser condenado.

El fiscal mendocino Fernando Guzzo pidió al jurado popular que dicte un veredicto de culpabilidad para Gilad Pereg, el hombre que se cree gato, por los asesinatos de su madre y de su tía. Las mujeres fueron halladas enterradas en los fondos de su casa de la localidad de Guaymallén en enero de 2019.

El fiscal indicó que Pereg cometió un "asesinato despiadado" con "plena consciencia de la criminalidad de sus actos" y que debe ser condenado por el "homicidio agravado por el vínculo" de su madre, Phyria Saroussy de 63 años y el homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego de su tía Lily Pereg de 54 años.

"Nunca negamos que tiene una enfermedad, que padece una patología pero no es inimputable", manifestó el fiscal en su alegato de clausura ante el jurado, que este miércoles dará a conocer su veredicto.

El fiscal pide que se niege la inimputabilidad de Gilad Pereg,

El fiscal enumeró las pruebas que indican que Pereg fue el autor de los asesinatos y que comprendió la criminalidad de sus actos. También se refirió a la declaración que el imputado brindó el martes ante el jurado, en la que dijo sentirse un "gato", aseguró que su mamá "está viva" y que le "plantaron" los cuerpos para incriminarlo. En esta audiencia, Pereg tuvo que ser desalojado de la sala ya que no dejaba de maullar.

"Si esto fuera una iglesia y no una corte, tendría que decir que ha ocurrido un milagro. El martes, al declarar durante una hora acá, Gil Pereg se ha curado: hemos logrado que no maúlle, hemos logrado que no defeque, hemos logrado que no orine, hemos logrado que entienda", expresó Guzzo esta mañana y volvió a pedir al jurado que no se deje "engatuzar".

La audiencia continuaba con los alegatos de la querellante Claudia Vélez, representante de la familia de las víctimas, y de la defensa, integrada por Maximiliano Legrand y Lautaro Brachetta, quienes pretenden que Pereg sea declarado no culpable por inimputable.

El martes, la defensa del israelí, quien declaró por primera vez ante un jurado popular por el crimen de su madre y su tía, adelantó que, en caso de ser declarado inimputable y que tenga que someterse a un tratamiento, solicitarán que sea "trasladado a un hospital neuropsiquiátrico en Israel".

El caso del "hombre gato"

Gilad Gill Pereg fue detenido el 25 de enero de 2019 en su casa de Guaymallén, Mendoza, a 1100 kilómetros de Buenos Aires. Fue acusado de un doble femicidio. Vivía solo en un predio de dos manzanas junto a 37 gatos. En ese mismo predio la Policía mendocina encontró enterrados los cuerpos de su madre Pyrhia Saroussy, 63 años, estrangulada, y su tía Lily Pereg, de 54, asesinada de tres tiros.

Según el períto forense Mariano Castex, el hombre padece de parafrenia, un delirio crónico donde el enfermo crea su propia realidad y no comprende la gravedad de sus actos.