No estás triste, es el síndrome de Navidad: qué es y cómo se trata

Limita tu presupuesto: la Navidad no tiene que ser sinónimo de gastos desmedidos. Fijar un límite en el presupuesto te va a ayudar a evitar la ansiedad financiera.

Aprendé a decir que no: no te sientas obligado a aceptar todas las invitaciones. Decir no a eventos o compromisos que te generen estrés puede ser una forma de proteger tu bienestar emocional.