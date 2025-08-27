"El loco quiere fiambre": condenaron al sicario de una banda narco que pedía crímenes por encargo

Un sicario de la organización narco de Rosario liderada por el recluso Julio Andrés Rodríguez Granthon aceptó este martes un juicio abreviado por el que recibió 14 años de prisión. Se trata de Alexis Mauro “Rafa” Rial (23), de quien se conoció una escucha telefónica de abril de 2022 donde ordenaba a otro miembro de la banda criminal “hacer fiambre” a un civil.

La audiencia se llevó adelante en horas de la tarde de este martes en el Centro de Justicia Penal. El juez Mariano Aliau homologó el procedimiento abreviado que había sido acordado entre los fiscales Gisela Paolicelli y Pablo Socca con la defensa de Rial por los delitos de asociación ilícita, extorsión agravada, portación ilegítima de arma de fuego, encubrimiento y doble tentativa de homicidio.

Uno de los casos por los que fue condenado el gatillero fue una balacera perpetrada el 29 de mayo de 2022 en inmediaciones de Balcarce y Lamadrid, cuando desde una moto dispararon contra dos jóvenes que estaban en un carrito de comidas rápidas y sufrieron heridas de arma de fuego en las piernas. En diciembre de ese año, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) imputó a la organización de Rodríguez Granthon, condenado por homicidio y narcotráfico.

El medio local Rosario 3 reprodujo una escucha telefónica que Rial mantuvo el 26 de abril de 2022 con otro sicario, Nazareno Uriel “Anteojitos” Gauna –ya condenado a 18 años y 10 meses de prisión–, donde hablaban de una forma descarnada sobre crímenes por encargo. De acuerdo al audio ventilado como prueba, la conversación entre los dos gatilleros evidenciaba que no habían cumplido con un homicidio, ya que la orden de su inmediato superior en la asociación ilícita, Brian Emanuel “Negro” Villalba, había sido que asesinaran a las personas señaladas.

Esta situación se da en el marco del Plan Bandera establecido por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, para combatir la inseguridad en territorio rosarino. Si bien el año pasado se registró una disminución en los casos de violencia, ya que los hechos delictivos descendieron a niveles que no se veían desde antes del auge del conflicto narco en la región, las alarmas de las autoridades se encendieron nuevamente en este 2025 por las estadísticas negativas registradas: además de los robos, se registraron 69 asesinatos, 59 con armas de fuego, en el departamento rosarino y localidades aledañas.

"Vos hacé fiambre": los audios de los sicarios rosarinos planeando asesinatos

En los mensajes de voz que circularon, Rial le comentó a Gauna que había terminado de hablar con Villalba (condenado a 6 años y 6 meses de cárcel) para establecer el monto de dinero que tenían que pagarles por el ataque a tiros. Asimismo, le transmitió el reproche del jefe de sicarios de que no habían matado a sus dos objetivos.

“Me dice: 'No mataron a nadie´”, expresó Rial al otro presunto gatillero, quien le respondió sobre la tarifa que debía cobrar junto a otra persona por el "encargo": “Eran 600 si los dos a los que le pegamos se hacían percha. ¿Cien palos al menos, boludo, eh? ¿O vos decís que no? Hay dos heridos”.

De forma cruda y descarnada, "Rafa" siguió: “Sí, amigo. Te va a tirar cien lucas, pero al loco le gusta… El loco te digo la posta, amigo, de palabra…El loco quiere fiambre. Vos le hacés fiambre y el loco te va a pagar lo que vos le pidas, ¿me entendés?”.

La respuesta también fue explícita y, a diferencia de otros diálogos donde los interlocutores saben que pueden estar siendo investigados, no guardan cuidados en usar algunos términos en código. “Ya sé, amigo. Yo les dije a los pibes que se paga solamente si es fiambre. Si no, no se paga nada. Les dije que tenemos que ir a lo seguro”, contestó Gauna y amplió: “Decile que yo le doy mi palabra que todos los trabajos que vamos a hacer de ahora en adelante va a haber fiambre”.

“Claro, amigo. No da para quedar mal y quemar la cabida. Escuchá, yo ahí le mando, pero ahora guardaba el celu una hora (en la cárcel). Pero ahora nos vamos a activar con los hermanos del pibe que nos mataron. Llevan una tarta (palabra utilizada en referencia a una ametralladora) y tienen dos cajas y media de confites (balas). Estamos bien armados, amigo”, retrucó Rial dando cuenta de una nueva balacera en venganza por una baja de la presunta asociación ilícita.