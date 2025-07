Suspenden oficialmente a la jueza Julieta Makintach por el juicio Maradona

Luego de la renuncia presentada por la propia magistrada ante los Tribunales de San Isidro, los legisladores que integran el juicio político contra Julieta Makintach definieron -de forma unánime- suspender a la jueza de su cargo tras el escándalo por el documental ilegal en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. De esta manera, no podrá retomar sus funciones por tiempo indeterminado -y no por 90 días, como se había dispuesto en primer momento- y se le descontará un 40% del sueldo, que hasta el momento cobraba en su totalidad.

Cabe recordar que, hasta el momento, la magistrada estaba suspendida de manera preventiva por orden de la Corte Suprema de Buenos Aires, que decidió apartarla de su tribunal por tres meses. Tras la renuncia que presentó Makintach la semana pasada, resta aguardar por la determinación del gobernador bonaerense Axel Kicillof: si la acepta, quedará efectiva y si la rechaza, continuará el proceso de jury que podría destituirla de su cargo.

A partir de la presentación de renuncia, se suspende la expulsión de 90 días por tiempo indeterminado hasta la resolución del gobernador. Al mismo tiempo, si no se acepta la decisión tomada por Makintach, se retoma el plazo de días en el cual se suspendió su apartamiento.

La suspensión oficializada este jueves por los conjueces del jury hace que su apartamiento sea definitivo y hasta que no se defina su futuro en la Justicia, se mantendrá suspendida. Tras la unanimidad en la decisión, queda a la vista que existen elementos que comprometen seriamente a la magistrada en relación a su protagonismo y conocimiento del documental ilegal que se filmaba en el TOC 3 de San Isidro.

Makintach no podrá volver ejercer hasta que termine el jury -en caso de que su renuncia no sea aceptada por el gobernador Kicillof- y se defina si la destituyen o no del cargo. Mientras se espera la definición del mandatario provincial, el juicio político continúa de igual manera.

Cuál es la diferencia entre la renuncia y el jury

Si finalmente aceptan la renuncia de Makintach y no atraviesa el jury, tendrá la posibilidad de ocupar algún cargo en la Justicia en un futuro. En cambio, si atraviesa el jurado de enjuiciamiento y es hallada culpable, no podrá ser parte del Poder Judicial otra vez y hasta podrán no aceptar su matrícula en colegios de abogados. A su vez, si le aceptan la renuncia o es desplazada con un jury no recibirá la jubilación de la caja de magistrados.

La carta de Makintach al jury

En el documento en el que Makintach presenta su renuncia a su lugar en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Isidro, la magistrada Makintach señaló que el contexto ya conocido "ha generado un profundo impacto institucional y social, con consecuencias no deseadas, -las que lamento profundamente-, vinculados al desempeño de mi rol jurisdiccional en un juicio oral de alta sensibilidad pública".

Frente a ello, en el escrito asume que "el ejercicio de la función judicial no puede desvincularse de la responsabilidad ética, política e institucional que conlleva integrar uno de los poderes del Estado" y consciente al daño realizado, y que su prolongación puede realizar en la confianza pública sobre el Poder Judicial, "considero que en este momento mi mayor contribución a la reconstrucción del prestigio institucional y a la reparación de los errores cometidos, es apartarme voluntariamente del cargo".

"Esta decisión no sólo expresa un compromiso personal con los valores republicanos que guían nuestra función, sino también el convencimiento de que la legitimidad judicial no se sostiene exclusivamente en la legalidad formal, sino también en la percepción pública de confianza, responsabilidad y sensibilidad social frente a los derechos fundamentales. Presento esta renuncia con serenidad, sin renunciar al derecho de ejercer mi defensa en los ámbitos que correspondan, pero con la convicción profunda de que la credibilidad del sistema de justicia exige gestos firmes y decisiones ejemplares, especialmente cuando se trata de reparar el impacto institucional de una actuación judicial que ha sido ampliamente cuestionada", añade Makintach.

Sobre el cierre, la jueza de la polémica agradece a la Suprema Corte y al Poder Judicial de la provincia "por la oportunidad de haber ejercido una función de tan alto honor en una carrera, que ha sido extensa e intachable, con capacitación permanente en el ejercicio de la judicatura con vocación y compromiso hacia la Justicia", sentencia.