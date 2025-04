El regreso de la moda Y2K: looks inspirados en los años 2000

Ideas de looks de invierno inspirados en los 2000

Uno de ellos es el look casual con pantalones cargo y cardigan. Optá por un cárdigan ajustado de punto grueso en color beige o gris claro y combinalo con unos pantalones cargo de tela suave en un tono verde militar o caqui. La clave acá es que los pantalones no sean ajustados. Completá el look con unas botas de plataforma negras para darle un toque de comodidad y modernidad. No olvidés las gafas de sol para completar el estilo

Si buscás un look más glam, te recomendamos el cardigan cropped y las botas de plataforma. Los cardigans en tonos pastel son ideales para resaltar el frío del invierno. Elegí uno con un tejido abrigado pero no demasiado grueso, ya que se va a llevar de una manera más ajustada al cuerpo. En la parte inferior, animate a una minifalda símil cuero o de gabardina marrón y combinala con unas medias negras. Completá el look con unas botas del mismo color.