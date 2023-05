Un excampeón de lucha grecorromana golpeó a un repartidor por llevar tarde un pedido

El también empresario pidió dos pizzas pero llegaron con una hora de demora. El ataque fue filmado por un vecino. "Te voy a reventar", le gritó antes de dejarlo ir para que no contara lo sucedido.

Un empresario y excampeón de artes marciales golpeó a un repartidor de 23 años en Misiones porque se retrasó el pedido que hizo por medio de una aplicación de delivery. El ataque fue grabado por un vecino y la Justicia ordenó la detención del atacante.

Según detalló Misiones Online, el hecho ocurrió la medianoche del martes en la puerta de la vivienda del agresor, identificado como Santiago Pissani, sobre la calle Barrufaldi de la capital provincial. De acuerdo con el relato del repartidor, identificado como Sebastián Osvaldo, Pissani solicitó dos pizzas a domicilio a través de una aplicación móvil.

Cuando el repartidor arribó a la casa del empresario, el hombre, de 55 años, se negó a pagarle porque la entrega tuvo una hora de demora. En ese momento, el trabajador discutió con el empresario que habría empezado a agredirlo, según la denuncia.

“Le pedí llevarle la pizza de nuevo, porque si no me iban a pagar, pero el no estaba de acuerdo. Por eso, decidió tirar ambas pizzas al piso y me amenazó. Me dijo que no vaya a la Policía ni a los medios porque me iba a buscar y me iba a reventar”, detalló el joven en diálogo con La Voz de Misiones.

Asi quedó el repartidor agredido

Según la denuncia, Pissani le quitó el casco de forma violenta, para luego lesionar el cuello del repartidor con la correa. Después, lo bajó de la moto y lo comenzó a golpear con el puño en la cara, provocándole lesiones en un ojo y el pómulo izquierdo.

El trabajador logró escapar pero vio como a Pissani se le caía un cuchillo, que luego fue incautado por la Justicia. “Me llegas a escrachar, te voy a buscar y te voy a reventar”, habría sido la amenaza que recibió el joven cuando huyó.

“Pensé de todo, pensé que no salía vivo de ahí. Tenía miedo de que rompa la mandíbula, que me deje tirado, noqueado, no sé si muerto”, confesó Sebastián.

Tras la denuncia, el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Misiones, Juan Manuel Monte, ordenó la detención del empresario, quien deberá prestar declaración indagatoria y se le iniciará una causa penal por el delito de “lesiones”. “Cualquier cosa que me pueda ocurrir de ahora en más, a mi o a mí familia, será culpa de él, porque amenazó con buscarme y reventarme”, anticipó el repartidor.

El agresor es un empresario y excampeón de artes marciales

El acusado es dueño de Uniformes Pissani, una reconocida tienda de ropa que confecciona prendas personalizadas. Además, es competidor y organizador de torneos de lucha libre en Posadas y, años atrás, se proclamó campeón de artes marciales mixtas y lucha grecorromana. En 2020, el hombre de 55 años también fue notícia por la agresión, junto con un vecino, a un presunto ladrón que pretendía ingresar a un domicilio suyo situado detrás del aeropuerto de Posadas.