La empresaria María Belén Zerda, de 38 años, estuvo desaparecida 12 días en Cancún, México. Hasta donde se sabe, está sana y ya regresó al país para reencontrarse con sus familiares que, desde el 6 de abril pasado, no sabían nada de ella. Según confirmaron desde la Fiscalía de Quintana Roo, fue hallada en una selva, en buen estado de salud aunque de todas formas, le realizaron los chequeos médicos correspondientes. Además, detallaron que la encontraron consciente y no tenía ninguna lesión más que rasguños.

La mujer -que llevaba más de un año establecida en México- fue encontrada en la mañana del viernes con la misma ropa que se había detallado en la denuncia: una musculosa tipo top color negra, un short claro y unas crocs verdes y blancas.

Aunque no hay especificaciones sobre lo que sucedió, se supo que la argentina estuvo inmersa en una selva de la zona. Aquel sábado, se la había visto corriendo hacia ese lugar desde su domicilio; por lo que cuando sus familiares hicieron la denuncia, se activó el Protocolo Alba, un mecanismo destinado a la búsqueda urgente de mujeres desaparecidas. Esto generó una ola de solidaridad tanto en México como en Argentina.

El hallazgo de la mujer empresaria tuvo lugar en las inmediaciones de Alfredo V. Bonfil, una delegación ubicada al sur del centro turístico de Cancún. Esta zona es conocida por su espesa vegetación, caminos rurales de tierra y casas precarias. Es también un punto clave en la historia reciente de desapariciones en el municipio.

No obstante, tras varios días de investigación, las autoridades descartaron un secuestro y asociaron el caso de la argentina con un problema de salud mental. "Las primeras investigaciones descartan que haya sido víctima de una privación ilegal de la libertad ya que, según testigos, la mujer padece de esquizofrenia y fue durante un episodio de esta enfermedad que corrió hacia un área selvática", indicó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo en un comunicado publicado en X.

Sin embargo, esta versión fue desmentida en forma vehemente por la familia, que negó cualquier tipo de trastorno. "Mi hermana no está enferma, no entiendo con qué argumento salen a decir eso. Es una locura que digan tremenda cosa si no le hicieron un análisis. Estuvo hace tres semanas con nosotros", contó Guillermo, su hermano. "¿Con qué argumento salen diciendo que tiene esquizofrenia?", se preguntó.

Belén ya tenía su vida establecida en el lugar, trabajaba en una oficina y tenía un emprendimiento de venta de bikinis en Playa del Carmen, junto a una socia mexicana.

El primer contacto con su familia

El primer contacto con su familia, luego de ser encontrada, fue por videollamada. Allí fue cuando definieron que, en lugar de ir a buscarla, la mujer regresara al país. “Estaba asustada porque la habían hostigado, amenazado. Se escondió en la selva dos semanas... No sé cómo hizo para sobrevivir”, dijo Guillermo Zerda a Infobae.

La mujer aterrizó pasadas las 10 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, luego de haber tomado contacto con su familia.

“En el último tiempo ella también se dedicaba a hacer trabajos aislados de promociones y marketing en eventos deportivos y canchas. ‘Imagen’ le dicen. Ahí hubo algo que la asustó a Belén, vio algo“, contaron desde su entorno familiar sobre la mujer.