Una alumna de 14 años ingresó con un arma de fuego a la escuela Marcelino H. Blanco de la localidad mendocina de La Paz, en Mendoza, y realizó tres disparos al aire durante la mañana de este miércoles. Luego de cinco horas de trabajo por parte del Grupo Especial de Seguridad (GES) y Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), lograron quitarle el arma y evitar que la situación escale aún más, según reportó La Nación+. No se registraron heridos.

"Lograron quitarle el arma y la situación está controlada", confirmó Enzo González, periodista de La Paz, a LN+. "La menor depuso su actitud y se le quitó el arma. En este momento está ingresando personal autorizado".

