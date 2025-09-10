El duro relato de una profesora sobre la nena armada de Mendoza: "Me disparó a los pies"

"Cuando veo que es verdad, dispara a los pies y no la baja. Me apuntaba, no como para dispararme, pero levantaba el arma", contó la profesora.

Una niña de 14 años permaneció atrincherada en la escuela Marcelino H. Blanco de la localidad mendocina de La Paz más de cuatro horas. La alumna había ingresado al establecimiento con un arma de fuego y realizó tres disparos al aire esta mañana, según informaron medios locales.

Según testigos, la menor aseguró que no iba a negociar “hasta que entre la profesora Raquel". Hace instantes, en C5N, difundieron el audio de una de las docentes que se encontraba en el establecimiento, quien relató cómo vivió el momento en el que descubrió que la adolescente tenía un arma.

Hasta el momento, según indicaron desde Mendoza, no habría heridos. En este marco de alerta y tensión, trabajan el Grupo Especial de Seguridad (GES) y Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) para negociar con la adolescente y evitar que la situación escale aún más.

El relato de una profesora

"Lo poco que puedo contar es que iban pasando los niños al aula. Tres niñas me dicen si podían hablar conmigo y les digo que sí. Me dicen que la niña 'trae un arma'. Entonces, les pregunto si vieron el arma y me responden que 'sí'. '¿Es de juguete el arma?', les digo. Me dicen que no dijera 'nada' y les digo que se queden afuera. 'No diga nada porque se va a enojar'", relató la profesora.

Inmediatamente, la mujer se acercó al curso y la llamó para preguntarle si tenía un arma. "No hace muecas ni de sí, ni de no", indicó. "Si vos tenés ahora un arma ahora, vamos a dirección y hablás con la directora y me la das. Iba con ella y me dice 'se la di a una de segundo', entonces vamos con la niña de segundo. Voy hasta la galería de segundo y le digo que me diga cuál es".

Sin embargo, la joven mendocina se abre la campera y saca el arma del pantalón. "Me apuntaba. Le digo 'no, damela. ¿Cómo vas a traer un arma a la escuela? Vamos a llevarla'. Cuando veo que es verdad, dispara a los pies y no la baja. Me apuntaba, no como para dispararme, pero levantaba el arma. Fui con ella hasta la puerta de dirección y pedí llamar a la policía", narró con precisión la profesora.

La palabra del intendente

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, afirmó que el establecimiento escolar fue "completamente evacuado" y solo quedó en su interior la joven. "Se encuentra la chica sola y ha entrado un grupo especial de la policía de Mendoza para tratar de negociar y lograr persuadir a esta chica para que esto termine de la mejor manera", comentó.

Ubieta aseguró que el departamento "es muy tranquilo como todos saben" y contó que se enteró en medio de un velorio, por parte de un mensaje de su hijo en un grupo de WhatsApp familiar. "Me vine inmediatamente a la escuela. Queremos que salga sana y salva".

"Creería que es un caso aislado y lamentablemente nos ha tocado en el departamento. Es un momento complicado para la juventud. Vamos a parar la pelota y ver qué está sucediendo", subrayó.