Memes: las redes estallaron tras el papelón de Milei con la criptomoneda $LIBRA

Los memes y reacciones tras el escándalo de Javier Milei con la promoción de una inversión en criptomoneda.

Javier Milei se convirtió en tendencia en las últimas horas por una escandalosa situación que lo pone contra las cuerdas. El presidente argentino recomendó un token denominado $LIBRA y la criptomoneda, tras un furor inicial, se desplomó de forma abrupta. Luego del escándalo por esta estafa cripto, el líder de La Libertad Avanza confirmó que lo había promocionado aunque "no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto". Como consecuencia de este episodio, las redes sociales explotaron con memes y reacciones de todo tipo.

"¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina", escribió Milei en su cuenta oficial de Twitter. Horas más tarde, cuando las acciones se desplomaron de forma abrupta y ya el concepto de estafa se asentaba, lanzó un nuevo tuit.

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman los rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo", dijo excusándose. Esta situación causó un escándalo en el mundo de la política, y en las redes sociales estallaron los memes y las reacciones sobre este tema.

Los mejores memes y reacciones tras el papelón de Milei

Una encuesta vuelve a preocupar al presidente Javier Milei. La desaprobación del Jefe de Estado volvió a mostrar un alza, según reflejó un trabajo de opinión pública realizado por Atlas Intel y Bloomberg, quienes fueron los que en 2023 pronosticaron el triunfo del líder de La Libertad Avanza (LLA).

Según el sondeo, realizado a nivel nacional en el mes de enero, arrojó que la desaprobación de Milei escaló al 49,9%, mientras que la aprobación se ubicó en el 46,8%, mientras que el restante 3,3% corresponde a los indecisos. En la serie temporal, la desaprobación mostró un salto en enero de 2025 respecto a diciembre de 2024, ya que se ubicaba en el 45,4%. De esta manera, se acerca al techo de rechazo a la administración del líder de LLA, que se registró en octubre del año pasado, con un 50,7%.

En cuanto a la evaluación del gobierno del Presidente, un 45,4% considera que es "malo/muy malo", mientras que un 41,7% se inclinó por la respuesta "bueno/muy bueno". Un 12,4% opinó que es "regular", mientras que el 0,5% restante no sabe. En la serie temporal de la evaluación del gobierno mileista, la calificación de "malo/muy malo" tuvo en enero de 2025 un ligero despegue respecto a diciembre de 2024, ya que se ubicaba en el 45,3%. Un poco más evidente fue la caída de la valoración positiva, que el último mes del año pasado, se ubicaba en el 40,1%.