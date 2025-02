El Gobierno decidió bajarla del ring político a Cristina Kirchner. Javier Milei dejará de responderle directamente, incluso en campaña. Los estrategas políticos del Presidente decidieron que no se confrontará más con la expresidenta. Ahora, el enfrentamiento será con Axel Kicillof, a quien en Casa Rosada consideran "el principal dirigente del peronismo y la oposición".

Hace semanas que la vicepresidenta lo atacaba a Milei en la red social X y, a diferencia de meses pasados, llamó la atención que el Presidente no le haya dedicado ni un tuit como pasó durante la primera parte del 2024. En Balcarce 50 contaron que es estratégico.

El nuevo contrincante será Kicillof. Por eso subió el perfil José Luis Espert, a quien en el Gobierno ya dan como cabeza de lista de diputados de la Provincia de Buenos Aires para la lista libertaria de las elecciones de este año. "Kicillof es el gobernador del principal distrito del PJ. Representa a 7 millones de bonaerenses. Es el principal dirigente del peronismo. Y Cristina hoy no lo es", expresó a El Destape uno de los cerebros de la comunicación y la campaña de Milei.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las acciones comenzaron el viernes previo a la multitudinaria marcha del colectivo LGBTQ+ contra las declaraciones del Presidente en Davos. ¿El foco? La inseguridad en PBA. Allí va a martillar un Gobierno que está desesperado por quedarse con el premio mayor: ganar las elecciones en el distrito más poblado del país.

Hoy el Gobierno tiene números que lo dan perdedor a los violetas contra los azules. Pero en algunos estudios con márgenes muy bajos. Tienen tiempo para ilusionarse. Resta ver cómo se acomoda el peronismo en medio de su interna. Si va en formato archipiélago u homogéneo.

Mientras, los libertarios deciden qué hacer con el PRO tanto en PBA como en CABA. "Los criterios son nuestra agenda", afirman en Casa Rosada sobre las condiciones que le quiere poner LLA a los amarillos. "Si el PRO es Fernán Quirós a favor de la OMS y un montón de cosas que no pensamos, con ese PRO no podemos hacer nada. Tendríamos que entender qué es el PRO. De qué estamos hablando cuando hablamos del PRO", dice a El Destape una persona del riñón político de Milei.

Por otro lado, en el medio de los enfrentamientos del PJ con el Gobierno se meten otros debates parlamentarios y de la salud institucional de nuestro país, como por ejemplo que el Senado deba votar dos jueces de la Corte Suprema.

Esta semana será definitiva. Luego de la filtración de las firmas del dictamen hacia el pliego del juez Ariel Lijo, en Casa Rosada están confiados y creen que estarán los votos peronistas para aprobar su pliego con los dos tercios de la Cámara alta. En cambio, Manuel García Mansilla, que hace meses dijo públicamente que no entraría por decreto, en Balcarce 50 el único plan que tienen para él es que entre por decreto. No hay votos ni firmas.

El Gobierno pretende tenerlos sentados ya como jueces de la Corte Suprema el 1º de marzo en el acto en el Congreso, donde Milei dará un discurso a las 21 horas para abrir las sesiones ordinarias. ¿Entrará en esa foto Horacio Rosatti o pasará parte de enfermo?

En medio de las negociaciones dilatadas entre el peronismo y el Gobierno por Lijo y Mansilla, en Casa Rosada tienen una certeza: la vociferada ampliación de la Corte Suprema para tener 9 miembros e incluir mujeres fue abortada. No habrá ampliación. Lo resumió así una de las personas que estaba en esa negociación de parte del Gobierno ante este portal: "Es tarde para ampliar la Corte. Habíamos propuesto y queríamos tener un feedback. No tenemos problemas en discutir si aprueban los dos pliegos. Ahora solo estamos votando los pliegos. Yo te hago una oferta una vez. No dos veces", dijo este funcionario ofuscado en los pasillos de Casa de Gobierno.

Y si de peronistas se trata hubo uno que esta semana solo le trajo dolores de cabeza al Gobierno. Se trata de Daniel Scioli, que para quien no sabe además de varios cargos es Secretario de Ambiente. Y la Patagonia se sigue prendiendo fuego...

Cayó muy mal en Casa Rosada su video jugando al pádel el fin de semana en medio del caos en el sur con pérdida de vidas y viviendas que inundaban las noticias y las redes.

Días después le renunció Ana Lamas, subsecretaria de Ambiente de la Nación, "estresada" por los casos de los incendios, que llamativamente en gran parte su combate depende de Patricia Bullrich y no de Scioli porque quedó bajo su órbita el Servicio Nacional del Manejo del Fuego.

Pero todo fue para peor: asumió el reemplazo de Lamas, Fernando Brom, y lo primero que hizo fue dar una entrevista radial y criticar al Gobierno. "El tema de bosques y fuegos tiene prioridad cero. Es un tema que es una desgracia no solamente ecológica, sino humana. Lo que hay que hacer es tratar de prevenir. Evidentemente no lo hemos hecho bien”, afirmó. Sincericidio.

Según pudo averiguar El Destape, Scioli entró en cólera e intentó echarlo de inmediato pero lo frenaron. El lo detuvo fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien pidió que asuma. El vocero Manuel Adorni lo justificó: "Son las expresiones de alguien que no se ha interiorizado en la función y en todo lo que hemos hecho en función de la catástrofe de los incendios".

Semana para el olvido para Scioli y ya empieza a haber ruido luego de varias renuncias escandalosas bajo su órbita, como la de Turismo, Yanina Martínez, por haberse ido de viaje; y el de Deportes, Julio Garro, por haber criticado a Lionel Messi. ¿Seguirá ese camino el Pichichi?