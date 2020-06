Conmocionada por la situación que atravesó, la periodista Melisa Zurita dio detalles del infierno que vivió cuando la ex pareja de su marido ingresó en su casa para matarla.

La periodista y conductora en Canal 26, fue atacada con un cuchillo por la ex pareja de su esposo mientras se encontraba en su casa con su hija de 3 años, pero logró escapar y la mujer fue detenida.

Tras el violento y dramático momento que atravesó en la noche del sábado, Zurita habló ante las cámaras del canal en el que trabaja y contó los tétricos detalles del intento de homicidio. Según explicó, su marido, el ejecutivo de la firma de anteojos Orbital Gustavo Holstein, se encontraba trabajando y ella estaba junto a su hija en la cama cuando la mujer se metió en el domicilio y la amenazó con el arma blanca.

"Se metió en la habitación con un tono amenazante y un aspecto horrible, estaba con una capucha y como con un pullover que sólo se le veía un ojo y tenía un buzo lleno de sangre", afirmó la periodista.

La atacante, identificada como Geraldine Martinez, de 37 años le pedió el celular y la amenazó con matarla. "Cada vez se acercaba más a mí y a mi hija.Tenía unos guantes de latex negros y ahí me di cuenta que me iba a matar porque tenía todo preparado", detalló entre llantos Zurita.

Y reveló: “Me dijo ‘te voy a acuchillar primero para que vea tu hija cómo te mato’. Yo le di el celular y pedía que por favor no le hagan nada a mi hija. En un momento saqué fuerzas de donde no tenía para agarrar a Emma y me fui corriendo al parque”.

Al escaparse, la conductora observó que había dos hombres que acompañaban a Martinez, quienes le gritaban "te vamos a agarrar hija de puta" mientras la perseguían. "No sé cómo trajo a esos dos hombres, ella tiene muchos contactos y dinero", afirmó.

Y agregó: “Ella vivió en esta casa y conoce todos los movimientos. Me robó el auto y en la seguridad del barrio la detuvieron porque decía que era Melisa y los guardias enseguida tomaron recaudos”.

Zurita ya había realizado varias denuncias por amenazas contra la mujer que ahora está detenida por intento de homicidio. La causa está en manos del fiscal Marcelo Tavolaro, de la UFI 1 Desentralizada de Ituzaingó. Sin embargo, la comunicadora teme que la liberen. "Mi hija estaba blanca, temblaba y pobrecita, ni lloró", apuntó.