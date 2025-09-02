La hija de un alto mando de Hitler, presa en Argentina 80 años después: se resolvió el misterio del cuadro robado por los nazis

La Policía Federal está llevando a cabo distintos allanamientos en Mar del Plata después de que se encontrara en un domicilio del barrio Parque Luro un cuadro que había sido robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Un medio holandés desató el escándalo al hallar la obra en una foto de la vivienda en un sitio inmobiliario.

La casa es la de Patricia Kadgien, hija del jerarca nazi Friedrich Kadgien, y su esposo, a quienes la justicia les dictó la prisión domiciliaria por 72 horas y el cargo por “entorpecimiento de la investigación”. En medio de los allanamientos, la pareja decidió poner el cuadro a disposición de la justicia.

La causa fue iniciada por una denuncia de Arca Aduana por el delito de “encubrimiento de contrabando”, después de que el medio holandés Algemeen Dagblad detectara la obra en una foto del living de la vivienda. Y es que la hija del “mago de las finanzas nazi” había decidido poner en venta su casa, sin percatarse de que en las imágenes podía verse el botín.

“Retrato de una dama”: la obra robada por los nazis

El cuadro robado que se encontró en la casa de Kadgien se llama “Retrato de una dama”. Había sido sustraído al coleccionista judío Jacques Goudstikker en Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial, secuestrado y rematado entre los principales mandos nazis.

Fue pintada por el artista italiano del período barroco Giuseppe Ghislandi, más conocido como "Fra Galgario", quien se dedicó especialmente al género del retrato durante toda su trayectoria. Formaba parte de una prestigiosa colección de cuadros junto a más de 1100 piezas, entre las que se encontraban obras de Rembrandt y Vermer.

Qué va a pasar con el cuadro robado

Además de “Retrato de una dama”, la Policía secuestró varias láminas, más de 25 estampas de colecciones alemanas y francesas de la década de 1940, grabados, celulares y armas. Entre ellos, una obra en serie perteneciente a una exposición de Matisse de la década del 40. “Si estamos hablando de que en un entorno familiar había alguien que se apropió de obras de artes, inventariar y preservar todo lo que se pueda es muy importante”, dijo al respecto una fuente judicial a La Capital de Mar del Plata.

Ahora la heredera de Kadgien, que actualmente se desempeña como profesora de yoga y emprendedora textil, será imputada y la investigación seguirá su curso en busca de recuperar y esclarecer una parte de la historia mundial.