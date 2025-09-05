Amenazó a empleados de un local de comida rápida y se llevó 120 hamburguesas: el caso de Mar del Plata

Un robo entre violento e insólito tuvo lugar en la ciudad de Mar del Plata este viernes por la madrugada. Un adolescente de 17 años ingresó a un McDonald's, amenazó e hirió a cuatro empleados para llevarse cuatro combos y una caja con 120 hamburguesas.

El menor, que se encontraba armado al ingresar al lugar, ya se encuentra detenido y se espera que las autoridades judiciales le tomen declaración y le notifiquen la imputación por el asalto cometido.

Violento robo en un local McDonald's de Mar del Plata: cronología del hecho

A las cinco de la mañana, un joven menor de edad entró solo y con un arma al famoso local de comidas rápidas, ubicado en la Avenida Constitución y Avenida Félix U. Camet de "La Feliz". Allí, redujo, lastimó y amedrentó a cuatro trabajadores de entre 24 y 18 años para que le entregaran los productos alimenticios que vende el negocio. De esta manera, tras el ataque, se robó cuatro combos listos con papas fritas y una caja con 120 hamburguesas y se dio a la fuga.

Minutos después del asalto, los empleados llamaron al 911 para que enviaran a una patrulla. Los policías de turno no tardaron demasiado en ubicar al ladrón, quien se encontraba a unas pocas cuadras del lugar.

Se lo llevaron detenido al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3 de Mar del Plata, donde el fiscal a cargo Walter Martínez Soto, le tomará declaración y le notificará la imputación por "robo agravado en grado de tentativa".

De acuerdo a Infobae, en su intento de huida, el joven descartó la mercadería que se había llevado del local para no ser reconocido, pero los efectivos pronto lograron incautar el alimento robado y de hecho, ahora forma parte de la investigación.

Además de tomarle declaración al acusado, el fiscal también hablará con los cuatro empleados del lugar y otros testigos que presenciaron el hecho.