Ivonne Kukoc, pidió justicia por su hijo Juan Pablo, el joven muerto a tiros por la espalda el 8 de diciembre de 2017 por el policía Luis Chocobar luego del robo a un turista. La mujer pidió "castigo" para el uniformado, tras sostener que su hijo "pagó con su vida por algo que él no hizo".

"Yo quiero un castigo por lo que hizo, no quiero que se arrepienta", afirmó Ivonne esta mañana en diálogo con El Exprimidor en AM 550, quien esta semana declaró por videoconferencia ante los jueces del Tribunal Oral de Menores 2, en una nueva audiencia para determinar la responsabilidad de Chocobar.

La mujer consideró que "si el policía (Chocobar) hubiera sido un héroe habría actuado antes de que lo apuñalaran al turista". Además, sostuvo que Juan Pablo "era demasiado inteligente, si Chocobar se identificaba y le decía ‘alto o disparo’, él se hubiese tirado al suelo".

La madre del joven asesinado señaló: "Yo sé que mi hijo no fue el que lo apuñaló y pagó con su vida por algo que él no hizo". Asimismo, aclaró: "Yo no digo que él no tendría que ser juzgado, pero tampoco tenían que ejecutarlo. Obviamente que el otro va a decir que fue mi hijo".

Finalmente, completó la entrevista con la siguiente reflexión: "A los hijos a veces uno los cría de una manera y después los chicos con los que se junta en la calle son malas juntas pero también lo discriminaban por ser pobre y por negro".

Cómo fue la audiencia por el caso de Luis Chocobar

Tal como ocurrió en las audiencias anteriores, el policía bonaerense Chocobar concurrió de manera presencial a la audiencia junto a su abogado Fernando Soto, mientras que en la puerta de los tribunales de Comodoro Py se concentraron grupos anti "gatillo fácil" y otro en apoyo al policía acusado, que debieron ser separados por un cordón policial para evitar incidentes.



Según el abogado Pablo Rovatti, quien representa a la familia de Kukoc, el testimonio de la madre del delincuente muerto fue "muy sentido" y "doloroso" y debió ser interrumpido durante algunos minutos a pedido de la mujer, quien se hallaba llorando y en estado de nerviosismo.



"Fue una declaración dura. Dijo que esperaba que se haga justicia y que confía en el criterio del tribunal. Se lamentó porque el policía está siendo juzgado y que esa posibilidad no la tiene, ni la tuvo, su hijo porque fue asesinado por la espalda cuando corría escapándose sin representar un riesgo y un peligro para nadie", dijo el letrado.

El tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, cuando está previsto que se realice una inspección ocular en el lugar donde se registró el hecho.