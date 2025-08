LinkedIn dejó de ser opcional: claves para sacarle el máximo provecho

Un perfil actualizado en LinkedIn multiplica tus oportunidades laborales.

LinkedIn, la red social que antes era vista como un lugar serio y poco divertido para hacer contactos laborales, se transformó en un espacio fundamental para quienes buscan trabajo o quieren potenciar su carrera. La pandemia casi eliminó los métodos tradicionales como juntarse para tomar algo con colegas o asistir a conferencias, por lo que esta plataforma pasó de ser un complemento a una herramienta esencial.

Desde marzo, LinkedIn, que pertenece a Microsoft, incorporó varias funciones para ayudar a sus más de 706 millones de usuarios a conectarse con más de 14 millones de ofertas laborales y desarrollar nuevas habilidades. Estas novedades están disponibles para todos sin necesidad de pagar el plan "premium", que puede costar entre 29,99 y 119,95 dólares mensuales, según se informó en la conferencia de resultados trimestrales de Microsoft en julio.

Las claves para usar LinkedIn

Para sacar el máximo provecho, es fundamental mantener un perfil actualizado y activo. Ashley Watkins, asesora de búsqueda laboral y exreclutadora, explicó que “mucha gente solo actualiza su LinkedIn cuando está buscando trabajo, por lo que no se utiliza todo su potencial”. Añadió que un perfil anticuado es como si no existiera, ya que “se preguntan por qué nadie se acerca a ellos; es porque están inactivos”.

Además de listar tu empleo y habilidades, una foto profesional es clave para causar una buena impresión. Tejal Wagadia, reclutadora de StrongMind, aconsejó que “tu foto debe ser profesional y representarte bien” y, si es posible, mostrar algo de tu personalidad. Como ejemplo, ella usa una imagen bebiendo de un coco, que considera “una buena manera de iniciar una conversación”.

La sección de "habilidades" es otro punto clave para quienes buscan empleo, ya que los reclutadores suelen buscar candidatos usando esas palabras clave. Blake Barnes, responsable de estrategia en LinkedIn, destacó que “los miembros que tienen al menos cinco habilidades en su perfil tienen 27 veces más probabilidades de ser descubiertos por reclutadores”.

LinkedIn también permite que colegas avalen esas habilidades y ofrece pruebas para verificarlas. Barnes agregó que “tendrás un 20 por ciento más de probabilidades de ser contratado si tienes una insignia de evaluación de habilidades en tu perfil”. Sin embargo, Wagadia advirtió: “Si no has ejercido una habilidad en los últimos cinco años, no la pongas en la lista”, para evitar que el perfil pierda credibilidad.

La interacción constante en la plataforma ayuda a aumentar la visibilidad, aunque no garantice conseguir un empleo directamente. Watkins señaló que “cuando das clic en 'me gusta', comentas el contenido de otras personas y compartís artículos que te gustaron, sos más visible”, lo que incentiva a otros a acercarse a vos.

Pero ojo con lo que publicás: esta no es Facebook ni Instagram. Wagadia recomendó “circular dentro de tu área de especialización y evitar debates políticos o religiosos, porque puede afectar la percepción de reclutadores y gerentes de contratación”.

Si te interesa un empleo en una empresa específica, Michael Quinn, gerente sénior de Ernst & Young, aconsejó usar la búsqueda avanzada para encontrar personas con intereses en común. "Empieza por mirar su contenido e interactuá con base en eso", dijo, y agregó que “no le envíes mensajes a la gente solo porque querés algo”. La clave está en construir relaciones genuinas, por ejemplo felicitando promociones o comentando publicaciones antes de pedir una llamada.

LinkedIn lanzó la función “abierto al trabajo”, que permite mostrar una insignia en la foto de perfil indicando que se busca empleo. Según Barnes, esto incrementa en un 40% las chances de recibir mensajes de reclutadores y en un 20% las de otros usuarios. Para quienes prefieren discreción, la insignia puede mostrarse solo a reclutadores externos a su empresa.

Uno de los cambios positivos que trajo la pandemia fue la mayor transparencia para admitir la pérdida de empleo. Barnes comentó que “esa transparencia no existía antes de la COVID y ahora es parte clave del ecosistema de búsqueda laboral”.

Los datos de agosto indicaron que quienes postulan a un empleo dentro de los primeros 10 minutos de su publicación tienen cuatro veces más probabilidades de recibir respuesta de reclutadores o gerentes. Por eso, Barnes aconsejó activar alertas para recibir avisos inmediatos de ofertas que coincidan con el perfil de cada usuario.

Además, LinkedIn incorporó una herramienta para practicar entrevistas online con retroalimentación basada en inteligencia artificial. Esta evalúa la velocidad al hablar, el uso de palabras de relleno como “este” o “o sea” y detecta frases que conviene evitar, ayudando a mejorar el desempeño.