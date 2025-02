Denunciaron un ataque de odio contra una pareja lesbiana en la Ciudad de Buenos Aires

Una vez más, la Federación Argentina LGBT+ denunció un nuevo ataque contra una pareja lesbiana. La situación habría ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la situación ocurrió cuando la pareja iba caminando de la mano.

Según los detalles que empezaron a trascender, se supo que un hombre las frenó y les preguntó "por qué se vestían como hombres si son mujeres" y luego golpeó fuertemente a ambas. En principio, se conoció que la pareja era de dos mujeres de 24 y 26 años respectivamente.

El nuevo ataque se da en medio de la avanzada del gobierno de Javier Milei sobre las diversidades que no solo se está llevando a cabo a nivel discursivo, como en el acto en Davos, si no también mediante ataques con presupuesto. De esta manera, lentamente se está propiciando un lugar aceptable para que fluyan los ataques por parte de mensajes de odio y de ataques en la misma sintonía.

En 2024 hubo un ataque en el barrio porteño de Barracas. En aquel entonces el ataque fue realizado Justo Fernando Barrientos, el vecino detenido tras arrojar combustible y prender fuego una habitación en la que vivían cuatro mujeres. Finalmente fallecieron tres de las personas que estaban en el lugar. Una de ellas fue de Andrea Amarante, de 42 años, quien permanecía internada en grave estado en el Hospital Penna con el 75 por ciento del cuerpo quemado. Amarante había sido una de las sobrevivientes del incendio del boliche República Cromañón, en la zona de Once, que el 30 de diciembre de 2004 dejó como saldo 194 muertos y una gran cantidad de heridos. En este caso, fue atacada junto a otras personas y finalmente falleció.

Francos atacó a la marcha antifascista del 1 de febrero: "No fue significativa"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó la marcha antifascista que se manifestó el sábado pasado contra el presidente Javier Milei por sus expresiones homofóbicas. Para el funcionario "no fue significativa" y los "argentinos no le prestaron atención. Además dijo que fue "muy politizada".

"Me parece que fue una expresión de un grupo de la sociedad por otros grupos polìticos que como siempre aprovechan estas expresiones que en este caso fueron en contra del Presidente de la Nación. No me parece que haya sido una marcha más significativa contra del otro lado todos los argentinos no le prestan atención a estas marchas que son completamente politizadas", afirmó Francos en Radio Mitre.