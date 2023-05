Once años de Ley de Identidad de Género: repaso de un hecho histórico en Argentina

Argentina fue pionera en América Latina en garantizar el derecho y el primer país en el mundo en no patologizar a las identidades trans. Ahora, la lucha por la Ley de Reparación Histórica.

Organizaciones de la diversidad sexual celebran el 11° aniversario de la sanción de la Ley de Identidad de Género, pionera en América latina en garantizar este derecho y la primera en el mundo en no patologizar a las identidades trans, mientras que reclamaron por una reparación histórica, a la que consideraron "una deuda pendiente de la democracia". A su vez, fue noticia que adolescentes de 16 a 18 años serán considerados adultos para acceder al cambio de DNI sin tutela de sus progenitores.

La Ley N° 26.743 fue sancionada el 9 de mayo del 2012 en el Congreso de la Nación. A través de un hilo publicado en Twitter, desde el Bachillerato Popular Travesti-Trans "Mocha Celis" manifestaron: "En el aniversario por la sanción de la Ley de Identidad de Género, queremos destacar que esta ley fue la primera en toda América Latina en garantizar el derecho a tener la identidad de género en el documento nacional, así como el acceso a la salud integral de personas trans".

En diálogo con Télam, la subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, Agustina Ponce, destacó: "La democracia para las travestis y trans llegó con la ley de identidad de género". Mientras que desde la organización 100% Diversidad y Derechos añadieron: "La normativa reconoció a miles de personas travestis, transexuales, transgéneros, masculinidades trans y no binaries quienes luego de décadas de persecución y exclusión sistemática comenzaron a ser abrazadas por el Estado".

Primera Marcha Plurinacional por la Ley de Reparación Histórica

Por otro lado, las organizaciones pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ también resaltaron que la reparación histórica continúa siendo "una deuda pendiente de la democracia". Debido a ello, el próximo 24 de mayo distintas organizaciones de la diversidad sexual convocaron a realizar la Primera Marcha Plurinacional por la Ley de Reparación Histórica, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires donde la movilización será a las 15 hs desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación.

Dicha normativa tiene el objetivo de entregar una pensión mensual y reparatoria a las trans y travestis mayores de 40 años que hayan sido víctimas de violencia institucional en base a su identidad de género.

Actualmente, en la Cámara de Diputados, hay tres proyectos de ley presentados por las diputadas del Frente de Todos (FdT) Mónica Macha, Mara Brawer y Gabriela Estevez, que buscan el pago de dicha pensión que funcione como reparación histórica para el colectivo. Mientras el Ministerio de Género de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto en la legislatura bonaerense, en Santa Fe se incluyó -durante el 2022- a las personas travesti trans mayores de 35 años de forma permanente en las pensiones sociales enmarcadas en la Ley N° 5.110.

"¡A 40 años del retorno de la democracia y habiendo alcanzado la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral travesti trans y el DNI no binario vamos por la Reparación Histórica!", publicó 100% Diversidad y Derechos al respecto.

Ley de Identidad de Género: los puntos clave

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, por su parte, reafirmó su compromiso para seguir "trabajando para que la implementación de la Ley 26.743 sea una realidad en todo el país". A través de un hilo de tuits en la red social, la cartera que dirige Ayelén Mazzina recordó cinco puntos clave que se desprenden de la normativa.

En primer lugar, se indicó que la normativa reconoce la identidad de género como un derecho y la define como "la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente y puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento". A su vez, resaltan que establece el "derecho al trato digno", lo que implica que debe respetarse el nombre y pronombre/s elegidos en los documentos, registros, legajos o cualquier otra gestión o servicio, y también a la hora de que las personas sean llamadas o mencionadas, por ejemplo, en consultas médicas o en establecimientos educativos.

En tercer lugar, se fija que el cambio registral de nombre e identidad de género es gratuito y no requiere intervención judicial. "Toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincidan con su identidad de género", señalaron desde el ministerio y aclaró que el cambio registral es un derecho, pero no una obligación.

También se recordó que desde el 21 de julio de 2021 se incorporó a la nomenclatura "X" como opción en el DNI y pasaporte para consignar el género. "Es la primera ley del mundo que respeta cómo se autopercibe la persona y no requiere de diagnósticos psicológicos, psiquiátricos ni intervenciones quirúrgicas por reasignación genital", concluyeron.

Por último, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) también reafirmó su "compromiso para garantizar los derechos de todas las personas, en tiempos de avanzada de los discursos de odio", a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter y remarcó que la sanción de la Ley de Identidad de Género constituye un "hito alcanzado con la lucha de los movimientos LGBTIQ+".