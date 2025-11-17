El asesinato de la reconocida psiquiatra Virginia Franco, ocurrido en La Plata, abrió una investigación que apunta principalmente a un homicidio en ocasión de robo. La mujer, de 68 años, fue encontrada el sábado en su casa de City Bell, en Cantilo entre 15A y 17. Aunque todavía no hay detenidos, sí fue identificado un sospechoso que es intensamente buscado por la Policía Bonaerense.

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, la muerte fue violenta. Franco tenía un corte profundo en el cuello y perdió una gran cantidad de sangre. De acuerdo con los resultados preliminares de la autopsia, falleció por un shock hipovolémico. Además, presentaba lesiones en las manos y el antebrazo, lo que indica que intentó defenderse del ataque.

Cómo habrían ingresado los agresores y qué se sabe del ataque

Los investigadores creen que el o los atacantes entraron a la casa sin forzar accesos: la principal hipótesis es que Franco les abrió la puerta.

Las dudas se concentran en si la víctima reconoció a su agresor o si se trató de delincuentes que no esperaban encontrar a nadie adentro. Según fuentes consultadas por TN, tenía un corte profundo en el cuello y perdió mucha sangre.

Franco fue encontrada por un amigo que también era su contador. “No le contestaba los mensajes y decidió ir a la casa”, relató un vecino. El hombre estuvo demorado algunas horas en sede judicial, donde prestó declaración y aportó datos relevantes, como las claves de las cuentas bancarias de la víctima. Aunque inicialmente quedó bajo sospecha, desde la fiscalía descartaron esa línea.

Qué investigan ahora y cómo avanzan las pericias

El fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la UFI N°11 de La Plata, trabaja en la reconstrucción de los movimientos previos y posteriores al crimen. La casa presentaba un “importante desorden”, y las fuentes judiciales consideran probable que hayan ingresado varias personas.

Por estas horas, la Policía Bonaerense realiza un relevamiento de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para intentar reconstruir el recorrido de los posibles agresores.

Aunque la principal hipótesis es un robo, los investigadores no descartan que alguno de los intrusos conociera a la víctima, lo que mantiene abiertas otras líneas de investigación.