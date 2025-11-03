Clínica en La Plata: retiró a su madre sin el alta, destrozó todo el hall con un hierro y ahora está prófugo

El Instituto Médico Platense (IMP), de la ciudad de La Plata, fue escenario del pánico para sus pacientes el pasado viernes por la noche, cuando el hijo de una paciente se negó a firmar el alta voluntaria de su madre y se la llevó por la fuerza, para luego volver con una llave cruz y romper varios vidrios del hall de entrada que estaba lleno de pacientes.

Con el correr de las horas, el director del IMP, Raúl Tassi, entregó a las autoridades todos los elementos necesarios para identificar al agresor, sin embargo, el hombre continúa prófugo.

Las palabras del director del instituto

En diálogo con Infobae, Tassi expresó: "Nosotros hicimos todas las denuncias correspondientes. Le dimos a la policía las cámaras, las fotos donde se lo ve rompiendo, el domicilio, el nombre... tienen todo para seguir y detenerlo”.

Según pudo informar el director del instituto médico, los conflictos con la familia de la paciente iniciaron antes del viernes. Al parecer, varios días atrás los hijos de la paciente ya se habían manejado con hostilidad contra los médicos de la clínica, protagonizando episodios de agresión verbal y empujones. “Estuvieron tres días antes haciendo líos, amenazando a las enfermeras, empujaron a un coordinador médico. Venían los cuatro hijos juntos y estaban muy alterados", explicó Tassi.

Todos estos hechos de violencia tuvieron su punto culmine el viernes por la noche, alrededor de las 20:30 y las 21:00hs, cuando luego de una discusión con el personal médico, uno de los hijos de la paciente internada de 76 años, insistió en llevarse a su madre sin que esta tuviera el alta médica y pese a que faltaban hacerle a la mujer estudios importantes.

Ante esta situación, el personal del sanatorio intentó lograr que los familiares de la paciente firmaran el "alta voluntaria", el cual se firma como parte del protocolo habitual cuando se da un retiro que va en contra de la opinión de los profesionales, pero, a pesar de ello, los familiares no querían firmar.

Posteriormente, el hijo de la mujer, descripto por los testigos como "alto y calvo", decidió llevarse a su madre por la fuerza, retirándola del establecimiento en una silla de ruedas y subiéndola a un vehículo identificado como una camioneta Ford EcoSport. Luego de esto, el hombre regresó portando en sus manos un fierro tipo cruz, con el que procedió a romper los blindex de acceso y destrozó la zona de informes y parte del área de guardia.

En este instante, las personas que se encontraban en la sala de espera, tuvieron que correr y buscar refugio, ya que los vidrios volaron a centímetros de donde estaban sentados. “Fue un momento muy difícil. El personal quedó con miedo de que vuelva. Son situaciones que no deberían ocurrir en un lugar de salud”, agregó Tassi.

Por último, el director del IMP explicó que el agresor tuvo que dejar sus datos personales para ingresar a su madre a la clínica, información que ya está en manos de los investigadores. Al respecto, concluyó: "Nosotros ya hicimos lo que nos correspondía. Ahora está todo en manos de la Justicia. Esperamos que actúe".

El instituto llevó a cabo dos denuncias, la primera correspondiente a la fuga de la paciente y otra denuncia por los daños materiales provocados durante el incidente.