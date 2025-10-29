Es época de alergias en toda la Argentina, pero en Buenos Aires se sienten más, en especial, por la presencia de árboles de plátano. Por eso, en La Plata se presentó un proyecto para erradicar esta especie de la ciudad prohibiendo su plantación.

La iniciativa es de Lucía Barbier, una concejala de la alianza del PRO-Juntos por el Cambio. Para la representante política es evidente que hoy este árbol es dañino para la salud de los habitantes.

El proyecto para prohibir la plantación de plátanos en La Plata

Según Barbier, este proyecto municipal surge como respuesta a la demanda de los vecinos y médicos de la ciudad que señalan constantemente lo perjudicial que es este árbol para el sistema respiratorio de todos los ciudadanos. Esto es porque contiene un tipo de polen que puede provocar efectos nocivos en la salud, especialmente, de niños, adultos mayores o personas con enfermedades respiratorias crónicas.

En los fundamentos de la iniciativa, la concejala sostiene que el plátano posee un componente altamente alergénico en su polen. Esta característica hace que las personas puedan tener rinitis, conjuntivitis, crisis asmáticas en personas con comorbilidades existentes.

De esta manera, se busca reemplazar, poco a poco, a esta especie por otros árboles, iniciando con aquellos situados cerca de hospitales, residencias geriátricas y colegios. Se propone, además, la creación del Padrón Público Digital del Arbolado, un documento que albergaría ubicación exacta y el estado de los árboles de plátano para poder comenzar con la sustitución.

Los nuevos árboles que se plantarán serían los jacarandá, ceibo, timbó, sauce criollo y lapacho, especies que no emanan un polen dañino para la salud de las personas y que permiten seguir disfrutando de la naturaleza en ámbitos urbanos.

El árbol de plátano fue introducido en la Argentina en el siglo XIX por Domingo Faustino Sarmiento para arbolar la ciudad. Sin embargo, en ese momento, parecía imprevisible lo que cientos de años más tarde provocaría en la salud de las personas con alergias y rinitis severas.