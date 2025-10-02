Jorge Pablo Cabrera es el presidente de La Libertad Avanza de Punta Indio.

La Unidad Fiscal especializada en crímenes de lesa humanidad de La Plata imputó y solicitó el llamado indagatoria a un suboficial retirado de la Armada por apología del delito y aliento a la persecución y odio contra un grupo de personas.

El hombre identificado como Jorge Pablo Cabrera (59), presidente de La Libertad Avanza de Punta Indio, aseguró en un programa radial que el baúl de un Ford Falcon verde modelo '76 “todavía huele a justicia”. Las declaraciones fueron manifestadas en el programa La Libertad Avanza Radio, que se emite en una FM de la ciudad de Verónica.

"Lo manifestado por el imputado resulta un ejercicio abusivo de la libertad de expresión que, al exceder sus límites legítimos, lesiona bienes jurídicos vinculados al interés público y afecta derechos de las personas que fueron victimizadas por graves crímenes", sostuvieron en su presentación el fiscal general coordinador de esa oficina, Gonzalo Miranda, y los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Martín Nogueira.

¿En qué se basa la imputación?

El pedido fue presentado en un proceso radicado en el Juzgado Federal N°1 de esa ciudad, que se encuentra a cargo de Alejo Ramos Padilla. La fiscalía remarcó que reivindicar el vehículo como instrumento de “justicia” implica desconocer los compromisos internacionales del Estado argentino en materia de memoria, verdad y justicia, además de revictimizar a quienes sufrieron aquellos crímenes.

La Unidad Fiscal recordó en su presentación que "el Ford Falcón verde es un símbolo histórico y socialmente reconocido del aparato represivo de la dictadura cívico-militar (1976–1983). Fue utilizado por las fuerzas de seguridad como vehículo de secuestro y desaparición de personas".

En este sentido, subrayaron que "la frase en cuestión no es neutra ni ambigua, sino que reivindica de manera explícita ese símbolo represivo, resignificándolo como expresión de 'justicia' cuando en realidad fue el medio por el que se cometieron crímenes aberrantes".

La imputación se basa en el artículo 213 del Código Penal, que tipifica la apología del delito, y en el artículo 3° de la Ley Antidiscriminatoria N° 25.392, que sanciona con hasta tres años de prisión a quienes promuevan el odio por motivos políticos, religiosos o raciales.

¿Qué dijo el suboficial retirado de la Armada?

Las expresiones por las que fue imputado Cabrera tuvieron lugar el 24 de junio y el 15 de julio últimos durante el programa La Libertad Avanza Radio, que se emite por FM del Sur 103.7 de Verónica, partido de Punta Indio.

"Un Falcon verde modelo ‘76... A este le abrís el baúl y todavía huele a justicia. Es una belleza...", citó la fiscalía su columna de opinión del 24 de junio pasado, según el sitio fiscales.gob.ar. "Vehículo emblemático es que tenemos los argentinos (…) Mi papá tuvo toda la vida Ford Falcon (…) El verde aceituna que venía de fábrica, y abrías el baúl y todavía olía a justicia", añadió días después, el 15 de julio.

Entre las pruebas para llevar adelante la causa se encuentra un video que registró las declaraciones, que además fueron viralizadas por las redes sociales.

La causa inició a partir de dos denuncias presentadas en julio, una de ellas por la Comisión Provincial por la Memoria, que fueron unificadas en un mismo expediente.

Finalmente, la Unidad Fiscal concluyó que las manifestaciones de Cabrera “no solo afectan los derechos de las víctimas, sino también la memoria colectiva y los estándares democráticos que garantizan la no repetición de los crímenes de lesa humanidad”.