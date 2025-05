Beneficiaron a "La Toretto" de La Plata: continuará el proceso con domiciliaria

Felicitas Alvite, mejor conocida por "La Toretto" de La Plata fue beneficiada en las últimas horas por el Poder Judicial y continuará el proceso desde su casa, luego de que aceptaran otorgarle la prisión domiciliaria. Cabe recordar que la joven está acusada de atropellar y matar al motociclista Wálter Armand durante una picada. Por el delito de "homicidio simple con dolo eventual" se prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

A fines de abril pasado había sido trasladada a una cárcel común, en medio de la disputa por la domiciliaria que se aprobó en este ocasión. A más de un año del hecho, la joven se encontraba hasta ese momento en la alcaidía de Melchor Romero. Si bien el juez Claudio Bernard, del Tribunal Oral en lo Criminal II platense, determinó que sea trasladada al Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Ahora, con la determinación que se dio a conocer en las últimas horas, la acusada dejará la Unidad 51 de la cárcel de mujeres de Magdalena y quedará habilitada para atravesar el proceso penal desde su domicilio, luego de varias idas y vueltas. Dicha orden ya había sido realizada en enero pasado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires y la Cámara de Apelaciones se había negado.

Tras ello, comenzaron los tira y afloja en la causa. Tras la decisión de Apelaciones, el abogado defensor -Flavio Gliemmo- apeló ante Casación y el máximo tribunal provincial, falló a su favor. Pero, la negativa a la domiciliaria no fue modificada por la propia cámara sino por los jueces de la Cámara de Apelaciones, que debieron cambiar su postura y firmar un nuevo fallo. Pero, allí, la familia de la víctima intervino y apeló nuevamente.

“Es una obviedad que Casación va a rechazar la apelación y confirmar la domiciliaria. No va a ir en contra de su propio fallo, pero hasta el momento no se expidió y no tiene un plazo establecido para hacerlo. Por lo tanto, Alvite está esperando desde enero una domiciliaria que no se sabe cuándo va a llegar y, en el medio, se da este traslado”, adelantó el abogado de la familia de Wálter Armand, en diálogo con Infobae, hace unas semanas. Finalmente, tenía razón y la domiciliaria, llegó a mediados de mayo.

Los próximos pasos del juicio

Alvite está imputada por el delito de homicidio simple con dolo eventual y espera la llegada del juicio oral, para el que todavía no hay una fecha estipulada. Se espera que junto a ella también se presente a juicio su amiga Valentina Velázquez, presente al momento del asesinato de Armand el pasado 12 de abril. La Justicia la acusa de correr picadas junto con "La Toretto".

"No corría picadas ni tuve intención de matar", aseguró Alvite después de su detención, mientras que uno de sus abogados entonces sostuvo que “obró de forma imprudente, negligente y, si se quiere, de forma temeraria, pero no se representó que podía matar a nadie”. También señalaron que la joven estaba "muy angustiada" por el hecho. “El desprecio por la vida de parte de esta joven inunda el expediente” dijo también en su momento el representante de la familia de Armand, el famoso abogado Fernando Burlando.

En principio se había caratulado la causa como "homicidio culposo", es decir, sin intención de matar, pero tras analizar los videos, la fiscalía solicitó un cambio, ya que consideró que Alvite estaba corriendo una picada con otra joven, quien iba al mando de un Peugeot 208. De acuerdo con las imágenes, Alvite -a bordo de un Volkswagen Gol- cruzó un semáforo en rojo y embistió a Armand, quien tenía derecho de paso, y murió horas después en el Hospital San Roque, de Gonnet.