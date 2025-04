Ordenaron que “la Toretto” sea trasladada a una cárcel común

Felicitas Alvite, conocida como la "Toretto", detenida por haber atropellado y matado durante una picada al motociclista Walter Armand, será trasladada a una cárcel común en medio de la disputa por su posible prisión domiciliaria. A más de un año del hecho, la joven se encontraba alojada en la alcaidía de Melchor Romero, pero ahora dispusieron su traslado a una cárcel de máxima seguridad.

En las últimas horas, el juez Claudio Bernard, del Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, determinó que la 'Toretto' sea derivada desde una alcaidía a una prisión del Servicio Penitenciario Federal (SPF). A más de un año del hecho, la joven se encontraba alojada en la alcaidía de Melchor Romero, pero ahora dispusieron su traslado a una cárcel de máxima seguridad. La explicación del magistrado respecto a su decisión se debe a que Alvite excedió el límite de seis (6) meses permitido en ese tipo de alojamiento.

En el marco de esta contundente decisión, los abogados defensores de la acusada insisten en que se tiene que cumplir con la prisión domiciliaria ordenada por la Cámara de Casación. Para los letrados ya hay una decisión clara de Casación que no puede ser ignorada, y que la negativa de la Cámara a hacerla cumplir es un tecnicismo sin fundamento legal. "Es como decir que no se puede cumplir una orden porque falta un sello", se menciona en el documento.

En el escrito que presentaron esta semana, los letrados señalan que mantener a Felicitas en una cárcel es inconstitucional y violento, porque todavía no hay una condena firme por el hecho en cuestión. "Está en estado de inocencia y lo que están haciendo es castigarla por adelantado", explicaron. También remarcan que la detención viola normas de la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos.

Felicitas Alvite atropelló a un motociclista: qué dijo 'La Toretto'

El 12 de abril del año pasado, Alvite embistió a Armand, de 36 años, quien falleció horas más tarde en un hospital de Gonnet. Según el informe, circulaba a un promedio de 73 kilómetros, cuando el límite en las avenidas es de 60 y está acusada por el delito de "homicidio simple con dolo eventual", que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión. Por ello, irá a juicio oral junto con Valentina Velázquez -que corría la picada contra Alvite- acusada del delito de "participación en prueba de velocidad o destreza con un vehículo automotor".

Cabe destacar que en principio, se había caratulado la causa como "homicidio culposo"; es decir, sin intención de matar pero tras analizar los videos, la fiscalía solicitó un cambio ya que consideró que Alvite estaba corriendo una picada con otra joven, quien iba al mando de un Peugeot 208. De acuerdo con las imágenes, Alvite atropelló a Armand a pesar de que tenía derecho de paso.

"No corría picadas ni tuve intención de matar", se defendió la joven tras su detención, mientras que uno de sus abogados entonces sostuvo que “obró de forma imprudente, negligente y, si se quiere, de forma temeraria, pero no se representó que podía matar a nadie”. También señalaron que la joven estaba "muy angustiada" por el hecho, que supuestamente se había desencadenado mientras seguía a una amiga para volver a City Bell ya que no conocía el camino de retorno desde La Plata.

Sobre el cierre del escrito, la defensa de la famosa TikToker sentencia: "Sumado a lo expuesto, debe tenerse en consideración el comportamiento de nuestra asistida luego de producido el hecho, los certificados médicos obrantes en autos, los ataques de pánico reiterados –uno de los cuales fue padecido en presencia del Fiscal durante la declaración del 308 CPP- y que, una vez firme la orden de detención, se presentó de forma inmediata ante la DDI a fin de que se efectivice la cautelar".

“El desprecio por la vida de parte de esta joven inunda el expediente”, le respondió también en su momento el representante de la familia de Armand, el famoso abogado Fernando Burlando.