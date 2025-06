Se aproxima la gran final de Gran Hermano.

Este lunes 23 de junio es la semifinal de Gran Hermano 2024 y el martes siguiente se dará la gran final del reality show de Telefe. De ese modo, mañana se irá un concursante y los tres restantes quedarán hasta el último día del juego; en las redes sociales se supo quién sería el eliminado que quedará en el cuarto lugar.

Ulises Apóstolo, Santiago Algorta, Luz Tito y Eugenia Ruíz son los participantes que llegaron a la semifinal de Gran Hermano: a diferencia de los GH de principio de siglo, cuando la final estaba compuesta por cuatro participantes, en esta ocasión esa etapa se dará cuando solo queden tres concursantes, es decir, mañana, 23 de junio.

Las encuestas de redes sociales revelan cierta tendencia con respecto a quién quedaría en el cuarto lugar y se trata de Eugenia, quien obtuvo la menor cantidad de votos en la mayoría de los posteos alusivos a GH. Asimismo, llamó la atención que Ulises le siguiera en el tercer lugar, ya que siempre fue uno de los candidatos a ganar la competencia. Por amplia diferencia en la mayoría de las encuestas, Santiago Algorta es quien ganaría Gran Hermano 2024, aunque todo ser ya que no siempre la gente que vota en las redes lo hace a través de mensajes de texto.

Cómo será la última semana de Gran Hermano

Domingo 22 de junio: la última cena.

Lunes 23 de junio: la semifinal.

Martes 24 de junio: la gran final.

Jueves 26 de junio: un programa especial de cierre.

Se sabe también que el reality show que reemplazará a Gran Hermano en Telefe será La Voz Argentina, con Lali, Soledad, Luck Ra y Miranda como jurados.

Gran Hermano.

Sandra Priore se refirió a su paso por Gran Hermano

"Es como que te metés en un retiro espiritual sin absolutamente ningún estímulo: ni alcohol, ni sexo, ni redes. Estás limpia durante un tiempo determinado de vos y para vos. De todo. De kilos, de cabeza... He trabajado mucho la ansiedad con respecto al cigarrillo. Me siento mucho más pensante, más medida. Antes por ahí no lo era tanto", soltó la concursante con Gente. Y siguió: "Si bien ya estaba mucho más tranquila que años anteriores, era como dije en el casting: antes escupía y después pensaba. Hablaba y después por ahí me arrepentía. En la casa escuchás mucho más, y eso te hace pensar. Escuchar, no interrumpir, también habla de vos".

Al mismo tiempo, la exparticipante soltó: "Las dos más grandes viven con sus parejas. Siempre me apoyaron en todo, pero cuando esto se empezó a extender y se volvió más oficial, no les gustó tanto. Nunca me lo dijeron directamente, pero yo me daba cuenta por cómo reaccionaban. Respondían tarde, me tiraban un 'qué bueno' y listo. A la más grande no le gusta nada la exposición. Después me dijeron cosas lindas, como que estaban orgullosas, que no esperaban que fuera así. Fue raro, porque me conocen, pero me vieron desde otro lugar".