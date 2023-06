L-Gante detenido: qué pasó con el cantante, minuto a minuto

En comunicación con el mismo programa de televisión, el abogado defensor del cantante, brindó los detalles que tenía sobre el caso. “No te puedo confirmar la detención, pero me parece exagerada por la calificación legal que amerita excarcelación. Se está contestando a fines políticos”, aseguró.

Por último, reveló lo que el cantante le contó de la situación en particular: “Elián me comentó el hecho. El me dijo que no estaba, que sucedió un altercado con unas personas referentes de la cumbia 420 de su grupo y unos punteros políticos del barrio. Fue una discusión en un boliche”.