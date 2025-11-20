Julieta Makintach habló sobre el pedido de detención inmediata que solicitaron Fernando Burlando y Fabián Améndola, abogados de Dalma y Gianina Maradona, que habían denunciado más "irregularidades" en el accionar de la ex jueza durante el jury que se llevó en su contra. La ex magistrada señaló que "algún día se van a caer las cortinas de humo".

Además, indicó en diálogo con la agencia Noticias Argentinas que "más tarde o más temprano se sabrá la verdad". En referencia al escrito que envió Burlando, la ex jueza dijo que no puede ir presa porque todavía "la decisión del jury no está firme". Makintach sostuvo, además, que la única persona que puede pedir su captura es el fiscal.

"Voy a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es necesario para lograr la verdad", aseveró. Y añadió: "Si hay algo que quedó probado es que no hay ningún delito así que tarde o temprano la causa penal debería quedar archivada".

El pedido de detención a Makintach por "irregularidades" en su accionar durante el jury

El pedido de Burlando fue explícito: el abogado de las hijas de Maradona sostuvo en su presentación ante los fiscales que llevan la causa contra Makintach que la detención es la "única medida eficaz" debido a la gravedad y al descaro en el accionar de la ex jueza. Concretamente se la acusa de manipular testimonios, intimidar y manipular testigos.

Una de ellas es la custodia policial, Malen Tattí Romero, quien declaró en contra de la ex jueza durante el jury. A la mujer le habrían llegado mensajes intimidatorios por parte de Makintach. Algo similar habría ocurrido con la médica esteticista María Eva Soledad Pereyra, en quien habría intentado influir antes de su declaración.

Los abogados no solo pidieron la detención preventiva de Makintach también solicitaron que se le prohíba su salida al exterior y, por consiguiente, que entregue a la Justicia su pasaporte.

"Consideramos que deben adoptarse medidas cautelares que resulten idóneas para este caso concreto, resultando a nuestro entender la más adecuada y proporcional al riesgo de elusión y entorpecimiento probatorio la detención preventiva de la imputada Julieta Makintach”, dijeron tanto Burlando y Améndola.

El juez de garantías deberá, la semana próxima, informar si acepta o no el pedido de los abogados defensores de Dalma y Gianina.

Makintach está imputada por los delitos de "cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de la autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios".