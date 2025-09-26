Sigue la investigación alrededor del caso del asesino serial de Jujuy, Matías Jurado. Ahora, el fiscal a cargo Guillermo Beller confirmó a Noticias Argentinas que se identificó una quinta víctima.

La presunta víctima del asesino serial sería Juan Carlos González, un hombre de 60 años que estaba desaparecido en San Salvador de Jujuy desde junio pasado. Su teléfono tenía un último registro de impacto de celdas en las cercanías de la casa de Jurado.

Las primeras cuatro víctimas identificadas fueron Jorge Omar Anachuri, Sergio Alejandro Sosa, Miguel Ángel Quispe y Juan José Ponce. Todos eran personas en situación de calle, que se presume que el asesino estudió para que nadie reclame su paradero.

Las muestras genéticas que dieron respuestas

El fiscal a cargo confirmó que la identificación de la quinta víctima se dio con los resultados positivos del cotejo de ADN. Durante el allanamiento en la casa de Jurado en el barrio Alto Comedero, se tomaron más de 200 muestras.

"Se ha confirmado que la sangre de González también está en el domicilio de Matías Jurado, con lo cual empezamos a cerrar un círculo. Con esto no me refiero a cerrar la Investigación Penal Preparatoria, la cual ni siquiera lleva 60 días", contó el fiscal Beller.

"Hablamos de cinco desde un primer momento. Quisimos ser cautos y esperar justamente la prueba científica, justamente esta confirmación que se da en el día de la fecha y luego del procesamiento de una nueva tanda de evidencia", agregó Beller.

Y continuó: “Se va a seguir el trabajo en el sentido de tener más perfiles. Hay todavía dos inconclusos, dos que siguen abiertos para ser cotejados con familiares que entendemos puede haber algún indicio que pueden haber sido víctimas también”.

Cómo sigue la causa

"Hemos podido armar un caso bastante firme en cuanto a la evidencia, pero no vamos a descartar nada, vamos a seguir con los cotejos de quienes pueden ser las otras víctimas", contó el fiscal Beller sobre el porvenir del caso.

Además, Beller precisó que se sigue "analizando muchas horas de cámaras, imágenes que tenemos y que entendemos podemos vincular a la investigación". Se espera que en los próximos días se obtengan datos que podrían causar nuevas identificaciones.

Mientras tanto, el presunto asesino serial Matías Jurado se encuentra imputado por cuatro de los crímenes. Se le endilga el delito de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y placer. Permanecerá detenido en el penal de Gorriti.