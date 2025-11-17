Insólito: manejaba sin el casco, le llovió una bombacha en la cara y chocó

El sorprendente hecho ocurrió en San Pedro de Jujuy.

El temporal de la madrugada del domingo se hizo sentir en toda la Argentina. No solo hubo tormentas, también fuertes ráfagas de viento que, en algunos sitios de nuestro país, tuvieron consecuencias automovilísticas. El caso de un motociclista de la provincia de Jujuy es uno de ellos.

El hecho ocurrió en San Pedro de Jujuy cuando el hombre manejaba por una ruta de la ciudad sin el casco correspondiente. En pleno movimiento, una bombacha de color morado se le estampó en su propia cara provocando que, en tan solo unos segundos, perdiera el equilibrio y, por supuesto, el control de la moto.

Seguidamente, cayó del vehículo al asfalto y permaneció en el suelo por algunos minutos hasta que testigos de lo ocurrido lograron auxiliarlo. Luego del accidente vial, el motociclista fue trasladado a un centro de salud y allí lo atendieron por heridas leves.

La explicación a este insólito siniestro es que la prenda muy probablemente estaría en alguna terraza cerca de la zona donde el hombre pasó, pero como el viento era de tal magnitud que la descolgó y segundos después impactó en el rostro del conductor.

Temporal en Chubut: las ráfagas de viento provocaron destrozos en la provincia

Chubut se encuentra en alerta roja por los fuertes vientos que están azotando a la provincia. Mediciones nacionales como locales comunicaron que los valores son inusuales y que han superado ampliamente los 150 km/h.

El gobernador de la provincia, Ignacio Torres, puso en marcha una serie de medidas de prevención que tienen que ver con evitar la circulación de personas en las calles y reorganizar el funcionamiento de diversas tareas municipales e institucionales hasta que el fenómeno meteorológico cese.

En distintas ciudades como Comodoro Rivadavia hubo voladura de techos, caída de árboles y hasta tres buques pesqueros se hundieron en el puerto de Caleta Paula.