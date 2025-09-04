Asesino serial de Jujuy: identificaron nuevas víctimas y resuelven dos desapariciones

El caso del asesino serial de Jujuy permanentemente se actualiza con información más escabrosa. Ahora, a partir de los hallazgos del equipo de investigación, se pudieron constatar las identidades de dos de las personas presuntamente asesinadas por Matías Jurado.

Según Noticias Argentinas se trata de Miguel Ángel Quispe, de 60 años, quien desapareció en junio de este año en San Salvador de Jujuy, y de Juan José Ponce, de 51 años, a quien vieron por última vez en el mes de abril.

“El cotejo de ADN dio resultado positivo en los casos de Quispe y de ‘Pequeño Juan’”, precisó el fiscal del caso Guillermo Beller en conferencia de prensa y agregó: “De esta manera, ya son cuatro las víctimas identificadas a partir de los perfiles genéticos encontrados en el domicilio del imputado”.

Un asesino serial en Jujuy: el caso que desconcierta a todo el país

Matías Jurado ya estaba acusado de las desapariciones y asesinatos de Jorge Anachuri y Sergio Sosa. Ahora, con la constatación de los datos y el registro de ADN de estas nuevas dos víctimas, deberá ampliarse la imputación al asesino serial en los próximos días.

“Desde el primer momento, entendimos que había un patrón común detrás de estas desapariciones. Hoy, con cuatro ADN confirmados, tenemos evidencia sólida que nos lleva a imputar a Jurado por homicidio agravado”, dijo Beller y agregó que se trata de uno de los casos más increíbles de la provincia de Jujuy.

Como todavía faltan muestras de ADN por analizar y perfiles por cotejar, el fiscal confirmó que existe la posibilidad de encontrar a nuevas víctimas de Jurado. “Se realizaron más de 100 entrevistas a testigos, se analizaron más de 100 cámaras de seguridad y se recolectaron más de 200 muestras biológicas que fueron procesadas, en gran parte, por el laboratorio de genética forense del Ministerio Público de la Acusación”, finalizó.

Quién es Matías Jurado

Durante el mes de julio la policía detuvo en Jujuy a Matías Jurado, un hombre de 37 años que vivía en San Salvador de Jujuy. En su domicilio habían encontrado restos óseos, ropa y diferentes elementos personales incinerados. Las fuerzas de seguridad estaban investigando en torno a las desapariciones de cinco personas en situación de calle.

Desde entonces Jurado se encuentra detenido y ahora imputado por homicidio agravado. Ya tenía antecedentes penales e incluso habia estado preso en tres oportunidades por robo y amenazas con arma.