La IA seleccionó a un prócer argentino como el más importante y consideró que todavía inspira con su ejemplo y liderazgo.

En la historia de Argentina, varios próceres dejaron una huella imborrable gracias a su valentía y compromiso con la independencia y la construcción nacional. Sin embargo, una Inteligencia Artificial realizó un análisis exhaustivo para identificar quién sería el más influyente de todos, y el resultado fue contundente: José de San Martín.

La elección no se basó únicamente en sus logros militares, como liderar al Ejército de los Andes y ser pieza clave en la independencia de Argentina, Chile y Perú. La IA también valoró la dimensión humana y ética de San Martín, destacando su humildad, su desinterés personal y la convicción de que la libertad se construye desde el sacrificio colectivo.

Un rasgo que diferencia a San Martín de otros líderes fue su renuncia al poder sin buscar recompensas ni reconocimiento, optando por vivir sus últimos años en un exilio voluntario, lejos de su tierra natal. Este gesto refleja su compromiso genuino con los ideales que defendió.

Además, su figura trascendió las fronteras por ser no solo un estratega brillante sino también un pensador preocupado por la educación, la moral cívica y la justicia social. La inteligencia artificial valoró especialmente su visión de una América libre y unida, su respeto hacia los pueblos originarios y su esfuerzo por evitar conflictos internos que pudieran debilitar la causa independentista.

La única foto de San Martín que lo muestra tal cómo era

En un mediodía parisino de febrero de 1848, el General José de San Martín, acompañado de su hija Merceditas, accedió a posar para una cámara fotográfica en una galería daguerreana. Este acontecimiento histórico, único en su vida, marca un hito en la historia del Libertador de América y brinda una fascinante ventana hacia su mundo en ese momento crucial.

El daguerrotipo, un proceso fotográfico único, capturó al General con una calidad y definición sorprendentes. Aunque invertido lateralmente, su imagen adquirió un aura similar a la de una obra de arte, siendo considerada por algunos como un "Rembrandt perfeccionado".

La imagen ampliada del daguerrotipo de José de San Martín.

Aunque se conocen dos tomas del daguerrotipo, el segundo desapareció misteriosamente. Se especula sobre su paradero y su posible relación con la familia del General, pero su destino final sigue siendo desconocido.

Las fotografías del General José de San Martín se convirtieron en una valiosa herramienta para preservar su memoria. Aunque surgieron reproducciones y versiones apócrifas, los daguerrotipos originales son considerados como las representaciones más auténticas del Libertador.