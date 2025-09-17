La Inteligencia artificial reveló un podio de perfumes para hombres y explicó cómo utilizar correctamente las fragancias durante el verano.

Elegir un perfume para el verano requiere considerar fragancias que sean ligeras, frescas y que se adapten a las altas temperaturas sin ser abrumadoras. Las notas olfativas más comunes para esta temporada son las cítricas, florales, acuáticas y verdes, ya que aportan una sensación de frescura, energía y limpieza. Para esto, la Inteligencia artificial Gemini reveló un podio con los cinco mejores femeninos de cara a la temporada veraniega 2026.

"El calor y la humedad del verano afectan la forma en que los perfumes se proyectan y se adhieren a la piel", explicó la IA de Google y detalló que en esos meses del año: "Las fragancias pueden volverse más intensas y, en ocasiones, abrumadoras. Por eso, es fundamental elegir el tipo de perfume correcto y aplicarlo de manera adecuada".

A continuación, detallamos los cinco perfumes para mujeres muy populares para el verano, junto con las características destacadas de sus fragancias.

1. Dolce & Gabbana Light Blue

Este es un clásico indiscutible del verano, conocido por su frescura chispeante.

Características: Combina notas de salida de limón siciliano y manzana verde, lo que le da un toque cítrico y afrutado muy refrescante. En su corazón, se encuentran notas florales de jazmín y rosa blanca, que le aportan feminidad, mientras que las notas de fondo de cedro y almizcle le dan una fijación duradera sin ser pesada. Es una fragancia ideal para el día a día, evocando la brisa de la costa italiana.

La fragancia Light Blue se destaca por su energía vibrante y su frescura inigualable que evoca las brisas marinas y los cítricos soleados de Capri, según la IA.

2. Giorgio Armani Acqua Di Gioia

Una fragancia inspirada en la conexión con la naturaleza y la energía del agua.

Características: Sus notas principales son cítricas (limón Primofiore) y verdes (hojas de menta trituradas), creando una primera impresión muy vivaz y energizante. El corazón es floral con notas de jazmín acuático y peonía, que le dan una dulzura sutil y elegante. El fondo de cedro y ládano francés asegura que la fragancia perdure sin ser abrumadora, siendo perfecta para noches de verano o climas muy calurosos.

3. Carolina Herrera 212 Heroes For Her

Una fragancia floral y afrutada que celebra la autenticidad y la libertad.

Características: Destaca por su combinación de notas de salida de frambuesa y mandarina. El corazón de la fragancia es floral y fresco, con jazmín y peonía. Lo que la hace única es su nota de fondo de sándalo y cedro, que le da un toque amaderado que equilibra la dulzura y la hace muy versátil, ideal para el día y la noche.

4. Clinique Happy

Como su nombre lo indica, es una fragancia diseñada para evocar optimismo y alegría.

Características: Es una explosión de notas cítricas y florales. En su composición se encuentran notas de bergamota, mandarina de las Indias Occidentales y flor de mora. En su corazón destacan notas de lirio de los valles y rosas. Es una opción muy fresca y energizante, perfecta para levantar el ánimo en los días calurosos.

5. Issey Miyake L'Eau d'Issey

Una fragancia minimalista y acuática que evoca la pureza del agua.

Características: Sus notas de salida son acuáticas y florales (loto y fresia), lo que le confiere una sensación de limpieza y ligereza. El corazón floral de peonía y lirio le da una delicadeza especial, y su fondo amaderado y almizclado le proporciona durabilidad. Es una fragancia etérea y elegante, ideal para quienes buscan un aroma sutil pero distintivo.

Las fragancias que se deben evitar en el verano, según la Inteligencia artificial

Fragancias dulces y gourmand: Las notas como la vainilla, el caramelo, el chocolate o las especias pesadas pueden resultar empalagosas y sofocantes con el calor. Lo que en invierno se percibe como cálido y acogedor, en verano puede ser agobiante.

Aromas orientales y amaderados pesados: Perfumes con notas de ámbar, almizcle, sándalo, pachulí o incienso son más adecuados para climas fríos. Su intensidad y profundidad pueden resultar demasiado pesadas en ambientes cálidos y húmedos.

Perfumes con alta concentración (Eau de Parfum o Parfum): Aunque no es una regla estricta, en general, las concentraciones más altas pueden ser muy intensas para el verano. Las fragancias más ligeras, como las Eau de Toilette o Eau de Cologne, suelen ser la mejor opción, ya que su menor concentración de aceites aromáticos las hace más frescas y sutiles.

Cómo utilizar correctamente los perfumes durante el verano