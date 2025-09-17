EN VIVO
Inteligencia artificial

Los mejores cinco perfumes femeninos para el verano, según la IA

La Inteligencia artificial Gemini explicó que el calor y la humedad del verano afectan la forma en que los perfumes se proyectan y se adhieren a la piel. Sin embargo, armó un ranking con las fragancias ideales para los próximos meses.

17 de septiembre, 2025 | 16.51

Elegir un perfume para el verano requiere considerar fragancias que sean ligeras, frescas y que se adapten a las altas temperaturas sin ser abrumadoras. Las notas olfativas más comunes para esta temporada son las cítricas, florales, acuáticas y verdes, ya que aportan una sensación de frescura, energía y limpieza. Para esto, la Inteligencia artificial Gemini reveló un podio con los cinco mejores femeninos de cara a la temporada veraniega 2026.

"El calor y la humedad del verano afectan la forma en que los perfumes se proyectan y se adhieren a la piel", explicó la IA de Google y detalló que en esos meses del año: "Las fragancias pueden volverse más intensas y, en ocasiones, abrumadoras. Por eso, es fundamental elegir el tipo de perfume correcto y aplicarlo de manera adecuada".

A continuación, detallamos los cinco perfumes para mujeres muy populares para el verano, junto con las características destacadas de sus fragancias.

1. Dolce & Gabbana Light Blue

Este es un clásico indiscutible del verano, conocido por su frescura chispeante.

  • Características: Combina notas de salida de limón siciliano y manzana verde, lo que le da un toque cítrico y afrutado muy refrescante. En su corazón, se encuentran notas florales de jazmín y rosa blanca, que le aportan feminidad, mientras que las notas de fondo de cedro y almizcle le dan una fijación duradera sin ser pesada. Es una fragancia ideal para el día a día, evocando la brisa de la costa italiana.

La fragancia Light Blue se destaca por su energía vibrante y su frescura inigualable que evoca las brisas marinas y los cítricos soleados de Capri, según la IA.

2. Giorgio Armani Acqua Di Gioia

Una fragancia inspirada en la conexión con la naturaleza y la energía del agua.

  • Características: Sus notas principales son cítricas (limón Primofiore) y verdes (hojas de menta trituradas), creando una primera impresión muy vivaz y energizante. El corazón es floral con notas de jazmín acuático y peonía, que le dan una dulzura sutil y elegante. El fondo de cedro y ládano francés asegura que la fragancia perdure sin ser abrumadora, siendo perfecta para noches de verano o climas muy calurosos.

3. Carolina Herrera 212 Heroes For Her

Una fragancia floral y afrutada que celebra la autenticidad y la libertad.

  • Características: Destaca por su combinación de notas de salida de frambuesa y mandarina. El corazón de la fragancia es floral y fresco, con jazmín y peonía. Lo que la hace única es su nota de fondo de sándalo y cedro, que le da un toque amaderado que equilibra la dulzura y la hace muy versátil, ideal para el día y la noche.

4. Clinique Happy

Como su nombre lo indica, es una fragancia diseñada para evocar optimismo y alegría.

  • Características: Es una explosión de notas cítricas y florales. En su composición se encuentran notas de bergamota, mandarina de las Indias Occidentales y flor de mora. En su corazón destacan notas de lirio de los valles y rosas. Es una opción muy fresca y energizante, perfecta para levantar el ánimo en los días calurosos.

5. Issey Miyake L'Eau d'Issey

Una fragancia minimalista y acuática que evoca la pureza del agua.

  • Características: Sus notas de salida son acuáticas y florales (loto y fresia), lo que le confiere una sensación de limpieza y ligereza. El corazón floral de peonía y lirio le da una delicadeza especial, y su fondo amaderado y almizclado le proporciona durabilidad. Es una fragancia etérea y elegante, ideal para quienes buscan un aroma sutil pero distintivo.

Las fragancias que se deben evitar en el verano, según la Inteligencia artificial

  • Fragancias dulces y gourmand: Las notas como la vainilla, el caramelo, el chocolate o las especias pesadas pueden resultar empalagosas y sofocantes con el calor. Lo que en invierno se percibe como cálido y acogedor, en verano puede ser agobiante.

  • Aromas orientales y amaderados pesados: Perfumes con notas de ámbar, almizcle, sándalo, pachulí o incienso son más adecuados para climas fríos. Su intensidad y profundidad pueden resultar demasiado pesadas en ambientes cálidos y húmedos.

  • Perfumes con alta concentración (Eau de Parfum o Parfum): Aunque no es una regla estricta, en general, las concentraciones más altas pueden ser muy intensas para el verano. Las fragancias más ligeras, como las Eau de Toilette o Eau de Cologne, suelen ser la mejor opción, ya que su menor concentración de aceites aromáticos las hace más frescas y sutiles.

Cómo utilizar correctamente los perfumes durante el verano

  1. Aplica sobre la piel hidratada: El perfume se adhiere mejor a la piel hidratada. Antes de aplicarlo, usa una loción corporal sin aroma (o de la misma línea del perfume) para crear una base que prolongue la duración de la fragancia.

  2. Rocía en los puntos de pulso: Aplica el perfume en zonas donde la temperatura corporal es más alta, como las muñecas, detrás de las orejas, en el cuello y en la parte interna de los codos. El calor de estas áreas ayuda a difundir el aroma de manera gradual y constante.

  3. No frotes la fragancia: Después de rociar el perfume en las muñecas, evita frotarlas. Este movimiento rompe las moléculas de la fragancia, alterando su composición y haciendo que se evapore más rápido.

  4. Aplica después de la ducha: El mejor momento para perfumarse es con la piel limpia y los poros abiertos, justo después de una ducha. La fragancia se absorberá mejor y durará más tiempo.

  5. Aplica en la ropa (con precaución): Para prolongar el aroma, puedes rociar ligeramente tu ropa. El perfume se adhiere a las fibras de la tela, manteniendo el olor sin ser absorbido por la piel. Sin embargo, ten cuidado con las prendas delicadas para evitar manchas.

  6. Conservación adecuada: Guarda tus perfumes en un lugar fresco y oscuro, lejos de la luz solar directa y las altas temperaturas. El calor y la humedad (como los del baño) pueden alterar la composición de la fragancia y hacer que se degrade más rápido.

