Alan Lautaro Bravo tenía 20 años y fue asesinado el sábado 23 de enero: dos delincuentes interceptaron al muchacho para robarle el auto cuando circulaba en el cruce de Pedro Goyena y Las Heras, en el límite de La Tablada y Lomas del Mirador. Y los padres fueron víctimas, luego, del uso político de Patricia Bullrich por una marcha donde ellos no asistieron ni fueron agredidos.

Luego de que la madre de Alan Bravo desmintió haber sido reprimida, apareció el testimonio del padre que también desmintió el hecho. Ambos confirmaron que no participaron de la manifestación en San Justo y, por lo tanto, no fueron agredidos, según relataron. Así desmintieron a medios de comunicación y políticos, como referentes del PRO, que hicieron referencia a que concejales y padres de víctimas de delitos fueron reprimidos cuando quisieron participar de un actor en el que estaba Axel Kicillof.

El testimonio de la madre de Alan

La madre de Alan dejó todo en claro y contó con bronca y dolor: "Me llamaron los canales de televisión preocupados diciendo de que fuimos golpeados a la mañana en una marcha a San Justo. A mí no me pegó nadie ni a mi familia. Nosotros no fuimos a esa marcha de la mañana. No quiero que hagan uso político con mi hijo".

La palabra del padre de Alan

"Quiero dejar en claro que el día 3 de febrero no participamos de ninguna marcha frente a la municipalidad de San Justo ni mi hijo era militante de ninguna agrupación", reveló el padre de Alan en un video difundido en redes.

La semana pasada, un hombre fue detenido acusado del crimen de un balazo en el tórax de un joven de 20 años al que le quiso robar su auto, recientemente comprado, junto a un cómplice en el partido bonaerense de La Matanza, informaron fuentes judiciales y policiales.



El sospechoso fue identificado por la Justicia como Lautaro Rodríguez, quien fue capturado en el barrio porteño de Mataderos a bordo de un auto robado horas antes, y es uno de los imputados por el homicidio de Alan Bravo (20).



Voceros judiciales y policiales informaron a Télam que Rodríguez fue detenido en el cruce de las avenidas General Paz y Eva Perón por efectivos de la División de Investigaciones del Robo Organizado de la Policía Federal Argentina (PFA), a bordo de un Volkswagen Gol blanco patente AC520MP, que había sido sustraído horas antes en la zona de Ciudad Oculta. Asimismo, el imputado vestía una camiseta camuflada de color azul, similar a la que vestía al momento del crimen de Bravo, por el cual era intensamente buscado.