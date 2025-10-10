Córdoba: la Polícia rescató a una mujer y sus hijos de un secuestro relacionado a un posible ajuste de cuentas

NOTICIAS ARGENTINAS

La Policía de Córdoba rescató a una mujer y a sus dos hijos pequeños luego de un intenso tiroteo con delincuentes en la ciudad de Río Cuarto. La Justicia investiga el hecho como un posible ajuste de cuentas derivado de una disputa patrimonial.

El episodio comenzó al anochecer del jueves, cuando un automóvil Volkswagen Gol blanco llegó hasta una vivienda de la zona sur de la ciudad y efectuó varios disparos contra el frente de la casa y contra un hombre que se encontraba en el lugar. Minutos más tarde, los atacantes interceptaron a una joven de 24 años y la obligaron a subir al vehículo junto a sus dos hijos, amenazándolos con armas de fuego.

Alertada por vecinos, la Policía montó un operativo cerrojo que permitió interceptar el auto a pocas cuadras del lugar. Tras un intercambio de disparos, los efectivos lograron detener a una mujer de 38 años y a un hombre de 26, mientras que las víctimas fueron rescatadas en buen estado de salud.

En el marco del operativo, también fueron detenidos otros dos sospechosos —de 21 y 25 años— que se desplazaban en una motocicleta brindando apoyo a los secuestradores. En su poder tenían una pistola calibre 9 milímetros, dinero en efectivo, teléfonos celulares y envoltorios con cocaína.

De acuerdo con el fiscal Pablo Jávega, citado por el medio El Doce, el hecho habría tenido su origen en una disputa por bienes entre dos personas. Esa confrontación habría derivado en una serie de hechos violentos que incluyeron amenazas con armas de fuego, el secuestro de la mujer y sus hijos, y finalmente el enfrentamiento con la Policía que permitió su liberación.