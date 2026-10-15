La industria del calzado perdió 100 fábricas y 10.000 empleos por la crisis de Milei

La crisis económica que generó Javier Milei golpeó duramente a la industria del calzado. Fabricantes, proveedores y comerciantes se organizaron para reclamar medidas que frenen el deterioro de la actividad, después del cierre de fábricas, marcas tradicionales y establecimientos de compañías internacionales que producían en el país, lo que dejó a más de 10 mil trabajadores en la calle.

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La próxima protesta tendrá alcance nacional y se realizará el 27 de octubre en Plaza de Mayo. Distintos gremios confirmaron su participación y los organizadores buscan entregar al Gobierno un petitorio con propuestas para sostener la producción y el empleo.

La convocatoria surgió de un grupo de WhatsApp que reúne a unos 450 integrantes del sector. Uno de sus impulsores es Lito Albano, dueño de Luna Chiara, una cadena de calzado femenino que llegó a contar con 23 locales comerciales y una fábrica con 100 trabajadores. Hoy conserva cuatro sucursales propias, una franquiciada y apenas 15 operarios en su planta.

“En 2024 se nos comenzó a caer la venta, hoy es pérdida tras pérdida, no hay consumo y al entrar calzados de afuera por más que bajes márgenes perdés plata. Hoy fabrico y compro a terceros, antes fabricaba todo”, relató Albano al medio BaeNegocios.

El empresario explicó que algunos locales cerraron y que parte de las obligaciones comerciales se cancelaron con mercadería. En su sucursal de Morón, por ejemplo, ofrece zapatos a $5.000 y $10.000 para intentar sostener las ventas, pese a que un par de fábrica cuesta desde $18.000. Aun con esos precios, aseguró que vende alrededor de la mitad de lo que comercializaba en 2023.

“Estamos en una situación terminal; todos los días cierran fábricas. Estoy vendiendo lo que tengo, pero no puedo reponer, apenas cubro los gastos corrientes y las deudas, a veces ni llego”, advirtió. También contó que algunos fabricantes intentaron asociarse para desarrollar líneas compartidas y reducir costos, pero la caída del consumo impide que esas iniciativas alcancen para revertir el escenario.

Cierres de fábricas y marcas históricas

El retroceso de Luna Chiara se suma a una larga lista de empresas que redujeron sus operaciones o abandonaron la producción. El Grupo DASS, de origen brasileño, cerró sus plantas de Coronel Suárez, en Buenos Aires, y Eldorado, en Misiones, donde fabricaba calzado para Adidas, Nike, Umbro, Fila y Under Armour.

También la brasileña Coopershoes dejó de operar en su establecimiento de Las Flores, donde producía para Converse. Entre las marcas locales, Viamo ingresó en concurso preventivo de acreedores luego de un ajuste, mientras que Mary & Joe, que había llegado a tener 32 locales de calzado femenino, cerró sus sucursales y su fábrica.

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, Horacio Moschetto, describió un panorama: “El sector se encuentra en una situación muy delicada. En estos últimos dos años, cerraron 100 fábricas de calzado y se perdieron 10.000 puestos de trabajo”. Atribuyó la situación a la retracción de la demanda, el incremento de las importaciones y el ingreso de mercadería por canales que, según planteó, profundizan la competencia para los fabricantes locales. También mencionó el contrabando y los productos comercializados a través de plataformas digitales.

Entre los principales pedidos de la Cámara figura la aprobación de una ley de emergencia para las pequeñas y medianas empresas. Moschetto señaló que la iniciativa permitiría aliviar la presión de los embargos judiciales, controlar el ingreso de mercadería a través de plataformas digitales, reforzar la fiscalización contra el contrabando y eliminar impuestos como el que grava los débitos y créditos bancarios. El dirigente también cuestionó el aumento de los costos energéticos y la falta de financiamiento.