Un laboratorio pasó de exportar a 113 países a entrar en concurso de acreedores en medio de la crisis de Milei

En medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, un importante laboratorio entró en concurso de acreedores pese a haber exportado sus productos a más de 100 países. Laboratorio Pyam S.A., fabricante de pastillas y polvos desinfectantes, atraviesa un duro momento y llegó a esta presentación luego de meses de conflictos por despidos, atrasos salariales y obligaciones impagas en su planta de Gualeguaychú, Entre Ríos.

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La presentación fue realizada el 8 de septiembre ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 5, a cargo de María Soledad Casazza, Secretaría N.º 10. El tribunal aceptó el pedido, registrado bajo el expediente 15572/2026, y designó como síndico al Estudio Aguilar, Pinedo y Asociados. El procedimiento permitirá determinar la composición del pasivo y establecer qué acreencias deberán ser verificadas para que la compañía pueda negociar una propuesta con sus acreedores.

El origen de la crisis: despidos, atrasos salariales y conflicto en Gualeguaychú

Los registros bancarios disponibles aportan indicios sobre sus dificultades de liquidez, aunque no representan la totalidad de las obligaciones que deberá afrontar dentro del proceso judicial. Los problemas de Pyam ya habían quedado expuestos en 2025, cuando representantes sindicales denunciaron demoras en los pagos de salarios y en los aportes previsionales y de obra social.

En octubre de ese año, el gremio señaló que estaban pendientes parte del aguinaldo, los sueldos de agosto y septiembre y cargas sociales retenidas desde abril. La disputa se profundizó el 31 de marzo de 2026, cuando ocho trabajadores recibieron la notificación de sus despidos. Según el sindicato, cinco de ellos se presentaron al día siguiente en la planta de Gualeguaychú, pero el área de Recursos Humanos les impidió ingresar.

La decisión derivó en una protesta y un paro dentro de las instalaciones. Ante la autoridad laboral provincial, la empresa invocó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla una indemnización reducida ante situaciones de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. El sindicato cuestionó ese encuadre.

¿A cuánto asciende la deuda bancaria de Laboratorio Pyam según el Banco Central?

Los datos de la Central de Deudores del Banco Central muestran que en julio Pyam registraba compromisos financieros por unos $107,6 millones con cinco entidades. Banco Credicoop concentraba $63,7 millones y Banco Nación, $39,6 millones. El resto correspondía a American Express, Banco Patagonia y Santander.

Otro indicador de tensión financiera aparece en la Central de Cheques Rechazados. Entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, la empresa acumuló 11 rechazos por falta de fondos, por un monto aproximado de $4,5 millones. Ocho cheques fueron pagados posteriormente, mientras que tres, por unos $2 millones, seguían impagos en la última consulta disponible. Uno de esos documentos, por $793.300, fue rechazado el 9 de septiembre, un día después de la fecha consignada para la apertura del concurso preventivo.

De abastecer a más de 100 países a la parálisis total: el declive de un gigante

La situación contrasta con la escala que había alcanzado la compañía desde su fundación, en 1991. Desde entonces, Pyam desarrolló productos para potabilizar agua y desinfectar superficies mediante tabletas y polvos efervescentes. Su establecimiento de Gualeguaychú cuenta con unos 8.000 metros cuadrados y una capacidad de producción informada de 1.500 millones de comprimidos anuales.

El INTI también trabajó con la empresa en evaluaciones de clarificantes, componentes activos y contaminantes, además de realizar ensayos técnicos sobre un floculante que logró reducir la presencia de arsénico en agua durante las pruebas. La proyección internacional fue uno de los rasgos centrales de ese desarrollo. En mayo de 2025 Pyam exportaba el 70% de su producción y había llegado a 113 países, principalmente de África, Centroamérica y Medio Oriente. En ese momento, la firma también buscaba ampliar su presencia en Brasil. La compañía afirmaba ser la única fabricante de estos productos en la Argentina y la región, y una de las tres productoras a nivel mundial.