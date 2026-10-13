Cerró otra histórica textil y dejó en la calle a sus trabajadores en medio de la crisis de Milei

Una nueva fábrica textil cerró sus puertas en medio de la crisis económica que generó Javier Milei y despidió a sus trabajadoras. La planta se suma a una larga lista que desapareció en estos últimos años. El cierre ocurrió en la planta de Industria Argentina de la Indumentaria S.A. de Villa Mercedes, San Luis, lo cual dejó sin empleo a un grupo de empleadas, algunas de ellas con más de 35 años de trayectoria en la empresa.

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La medida fue confirmada por Ariel Bea, secretario adjunto del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA). Con el cese de las actividades en la provincia, la compañía concentrará su producción en el establecimiento que mantiene en Santa Fe.

¿Cuántas empresas textiles y empleos se perdieron en Argentina desde 2023?

El cierre se produce en un escenario de retroceso para la industria textil y de la indumentaria, que también comprende a los rubros del cuero y el calzado. De acuerdo con cifras difundidas por la Fundación Pro Tejer, entre diciembre de 2023 y junio de 2026 desaparecieron 1.042 empresas del sector y se perdieron 28.322 puestos de trabajo registrados.

Los datos reflejan el impacto sobre el entramado productivo y el empleo formal, en un contexto marcado por la caída del mercado interno y una mayor competencia de productos importados. El análisis que acompaña el relevamiento vincula estas dificultades con la apertura comercial impulsada por el Gobierno de Javier Milei y las condiciones que enfrentan los fabricantes nacionales para sostener su actividad.

En ese sentido, desde el sector sostienen que la situación de Villa Mercedes se inscribe, además, en una contracción más amplia de la actividad económica provincial. Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, San Luis perdió 415 empresas con personal registrado y 8.716 empleos formales, según datos oficiales citados en un relevamiento.

Dentro de ese balance, la industria manufacturera también mostró un retroceso: en el período analizado dejó de contar con 41 empleadores y registró una reducción del 14,4% en la cantidad de trabajadores formales. Es después de la construcción el sector más afectado por las políticas nacionales.

Máquinas paradas: el dato del INDEC que refleja el parate de la actividad industrial

A escala nacional, las cifras de utilización de la capacidad instalada industrial también dan cuenta de las dificultades para sostener los niveles de actividad. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que en julio de 2026 el indicador se ubicó en el 58,2%, frente al 58,4% registrado en el mismo mes de 2025.