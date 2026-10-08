Una histórica fábrica de muebles despidió a casi todos sus trabajadores en medio de la crisis de Milei

En el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, una importante fábrica de muebles despidió a casi todos sus trabajadores y dejó una guardia mínima en el lugar. Se trata de Cuyo Placas, que avanzó con la desvinculación de 38 trabajadores de su planta de Mendoza en medio de un escenario de menor actividad y fuerte presión sobre los costos industriales.

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La reducción alcanzó a empleados de diferentes áreas de la planta, incluidos operarios y jefes de turno.

Uno de los principales problemas que atraviesa la empresa está relacionado con el encarecimiento de las materias primas utilizadas para la fabricación. El incremento de esos insumos se produjo al mismo tiempo que las ventas mostraron una caída, generando un deterioro en los márgenes y dificultando el sostenimiento de la estructura laboral.

La planta quedó paralizada y el futuro de la fábrica es incierto

A partir de la desvinculación de los empleados, la planta quedaría operativa únicamente con una dotación reducida, destinada principalmente a las tareas de vigilancia, cuidado y mantenimiento de las instalaciones. Dentro de las malas noticias, desde el sector afirmaron que la compañía habría concretado el pago de las indemnizaciones correspondientes tras los despidos.

El drama social: operarios con hasta 30 años de antigüedad que se quedan sin empleo

La medida tiene un impacto particular entre los trabajadores que perdieron su empleo debido a la extensa trayectoria que muchos acumulaban dentro de la compañía. Según la información conocida, algunos de los despedidos llevaban entre 10 y 30 años trabajando en Cuyo Placas.

La edad también aparece como un factor de preocupación para quienes quedaron fuera de la empresa. La mayoría de los trabajadores desvinculados tendría entre 40 y 45 años, mientras que el empleado de mayor edad alcanzaría los 62 años. La salida del mercado laboral formal representa así una dificultad adicional para personas con una larga experiencia en la actividad industrial.

El recorte también encendió interrogantes sobre la continuidad de la producción. Si bien por el momento la planta mantendría una guardia mínima, existe preocupación entre los trabajadores ante la posibilidad de que la falta de recuperación de la demanda derive en nuevas complicaciones para la compañía.

Efecto dominó en la industria del mueble: el desplome alcanza a otras firmas

El caso se inscribe, además, en un escenario complejo para otras firmas vinculadas con la fabricación de placas. Entre algunas de ellas aparece Fiplasto, que posee establecimientos industriales en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe y también atraviesa muchas dificultades dentro de un contexto de menor actividad del sector.