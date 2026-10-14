Trebucq se hartó definitivamente de Milei y confirmó en vivo lo que todos pensaban: "Hay"

Trebucq se hartó definitivamente de Milei y confirmó en vivo lo que todos pensaban.

Esteban Trebucq se refirió a la Marcha Federal Universitaria convocada para este jueves y advirtió que el gobierno de Javier Milei no debería subestimar los reclamos de la comunidad educativa. A contramano de su panel, Trebucq aseguró que las universidades tienen motivos para reclamar contra Milei.

{{{htmlAmp}}}

"No hay que subestimar a las personas que están del otro lado", planteó Trebucq al analizar la movilización universitaria en La Nación Más.

En ese sentido, reconoció que una parte de quienes se oponen a Milei puede mantener su rechazo independientemente de las medidas que tome el Gobierno, pero remarcó que no todos los manifestantes responden a esa lógica. "Hay gente que odia a Milei y Milei va a descubrir petróleo acá en la esquina y lo van a seguir odiando", sostuvo.

Sin embargo, enseguida marcó una diferencia con otros sectores de la comunidad universitaria que, según señaló, tienen razones concretas para protestar. "Pero hay sectores de la comunidad universitaria que tienen argumentos para movilizarse también", agregó.

Trebucq se hartó definitivamente de Milei y confirmó en vivo lo que todos pensaban.

El reclamo salarial de los docentes

Entre los motivos que justifican la protesta, el periodista puso el foco en la situación de los trabajadores de la educación superior y sus ingresos. "Un docente que cobra poco. Que hace años que cobran poco", señaló durante su intervención. A partir de ese planteo, Trebucq formuló una pregunta sobre la legitimidad de la protesta: "¿No tiene un derecho legítimo a manifestarse?".