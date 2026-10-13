Carlos Maslatón fulminó a Milei en vivo: "No tiene solución"

Carlos Maslatón lanzó fuertes críticas contra el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y anticipó un escenario todavía más complicado para el próximo año. Durante su participación en Cónclave, programa de Carnaval Stream, el analista financiero dialogó con Fabián Doman y Viviana Canosa sobre la situación económica, las perspectivas electorales del oficialismo y las herramientas financieras que utiliza el Ejecutivo.

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El intercambio comenzó cuando Doman planteó que, en el mejor de los casos, la economía podría mantenerse en los niveles actuales. Sin embargo, Maslatón fue más allá y anticipó un deterioro de la situación: “No, recesiva va a estar. El año que viene es peor que este”. Ante ese panorama, el conductor le preguntó cómo podría Milei conseguir la reelección si la economía continuaba en esas condiciones y el Gobierno no adoptaba nuevas medidas. Maslatón sostuvo que, más allá de los argumentos oficiales, la situación de los ingresos de buena parte de la población seguiría empeorando: "Aunque tergiversen todo, la realidad del bolsillo de las personas mayoritariamente va a ir para abajo. No tiene solución ya".

Carlos Maslatón, reconocido abogado argentino.

Respecto a cuál fue el último punto en el cual el oficialismo podría haber empezado a revertir la situación, señaló: "La última vuelta que podrían haber pegado fue en octubre del año pasado cuando ganaron”. "Liberando el dolar", deslizó el conductor del ciclo. “Liberando todo y poniendo los precios en la Argentina como tienen que ser”, recibió como respuesta.

Maslatón cuestionó las afirmaciones de Milei sobre los dólares disponibles

En otro tramo del programa, Viviana Canosa recordó que había escuchado varias veces al Presidente mencionar que contaba con dinero para afrontar una corrida cambiaria. A partir de esa observación, el analista cuestionó las afirmaciones oficiales sobre la disponibilidad de recursos financieros y distinguió entre tener fondos propios y contar con financiamiento que debe devolverse. “Todas las que viene tirando desde que asumió, y desde antes de asumir, con temas económicos, son falsos. Son cosas que inventa él”, sostuvo.

Luego apuntó contra las referencias a cifras millonarias y a los acuerdos financieros con organismos internacionales y otros países. “Cuando el dice que tiene 75.000 o 125.000... ¡No tenés nada! ¡Es plata que debés!”, disparó. Para reforzar su argumento, indicó los desembolsos del Fondo Monetario Internacional durante las presidencias de Mauricio Macri y Javier Milei, además de los acuerdos de intercambio de monedas, conocidos como swaps: “Cuando el FMI le da los 44.000 palos a Macri y los 12.000 palos a Milei, ¿vos podrías decir 'mirá, ahora tengo plata'? No, si la debés esa plata, es deuda. Milei dice 'tengo el SWAP de China, tengo el SWAP de Estados Unidos'. ¡No tenés nada!”.