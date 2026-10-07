El insólito comentario de Maslaton sobre Piero tras su muerte: “Era muy bol…”

La música argentina y latinoamericana está de luto. El cantautor Piero, de nombre completo Piero Antonio Franco De Benedictis, murió este miércoles 7 de octubre a los 81 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales del artista, con un mensaje cargado de emoción.

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Una voz que marcó a varias generaciones

Nacido en Italia y radicado en Argentina desde chico, Piero se consolidó en los años setenta como una de las voces de la canción social. Su nombre quedó ligado para siempre a "Mi viejo", una composición que escribió a los 24 años y que se convirtió en una de las más reconocibles del cancionero popular, además de "Soy pan, soy paz, soy más". En 1976 dejó el país y vivió varios años en el exterior, incluso en Colombia, donde obtuvo la nacionalidad y fue muy querido.

Piero falleció a los 81 años.

"Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero a sus 81 años", señalaron sus seres queridos. Y agregaron: "Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros". La noticia generó una ola de despedidas en el ambiente artístico y entre sus seguidores.

El comentario de Carlos Maslatón

Entre las reacciones que se multiplicaron en las redes, una llamó la atención por el tono. El abogado y panelista Carlos Maslatón publicó en X (ex Twitter): "No, puta madre, otro músico más. Era muy bolchevique Piero, pero todos cantamos mil veces sus canciones aunque profesaran ideología marxista-leninista. Lamento su partida. QEPD, Piero".

El mensaje combina una expresión de pesar con una referencia a la ideología del cantante, algo que no pasó inadvertido. Maslatón reconoció que las canciones de Piero formaron parte de la vida de muchos, incluso de quienes no compartían sus ideas, pero optó por remarcar el supuesto signo político del artista en medio del duelo. La frase "otro músico más" llegó además pocos días después de la muerte de Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei, ocurrida el 2 de octubre.

El posteo de Carlos Maslatón sobre la muerte de Piero.

Un legado que trasciende las posturas

Más allá de la repercusión del tuit, el legado de Piero sigue intacto. Sus canciones atravesaron fronteras y generaciones, y su mensaje de paz, como destacó su familia, es lo que permanece. Su obra seguirá siendo parte de la memoria musical de la región.